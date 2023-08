Phạt 15 triệu đồng người đàn ông dùng chổi đánh vợ

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn V.H. (47 tuổi), trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An vì hành vi đánh vợ.

Theo quyết định xử phạt, ông H. đã có hành vi sử dụng công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên trong gia đình, quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 52 Nghị định số 144 của Chính phủ.

Cụ thể, theo biên bản do Công an xã Mỹ Sơn lập ngày 29/5/2023, ông H. đã dùng chổi quét nhà có cán bằng gỗ đánh vợ gây thương tích. Với hành vi này, ông H. bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, ông H. cũng bị buộc phải xin lỗi công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh với số tiền 645.000 đồng cho vợ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vtv.vn