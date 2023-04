Phan Văn Đức tự ngã, dễ chấn thương nặng trong trận đấu của CLB Công an Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Phan Văn Đức chấn thương trong trận đấu ở Cúp Quốc gia

Phút 35, tiền vệ Phan Văn Đức thực hiện pha đỡ bóng đơn giản ở khu vực giữa sân. Xung quanh anh không có bất kỳ cầu thủ đối phương nào gây áp lực.

Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 20 của CLB Công An Hà Nội (CAHN) bất ngờ nằm ra sân đau đớn. Anh ôm chặt vùng đùi sau và ra hiệu không thể tiếp tục thi đấu. Ngay sau đó, Phan Văn Đức được đưa ra khỏi sân bằng cáng. Người vào sân thay thế là Lê Văn Đô.

Trong những phút có mặt trên sân, Phan Văn Đức thi đấu tốt. Anh chính là người tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất bên phía CLB CAHN với cú sút nửa nảy đưa bóng đi trúng xà ngang của Khánh Hòa.

Phan Văn Đức có nguy cơ chấn thương nặng.

Chỉ 5 phút sau khi Phan Văn Đức rời sân, CLB CAHN đã để thủng lưới. Duy Thanh đi bóng bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền điệu nghệ bằng má ngoài chân phải, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội khách, tạo điều kiện cho ngoại binh Jairo Filho băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Khánh Hòa. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp một.

Phan Văn Đức gia nhập CLB CAHN vào đầu mùa giải 2023. Anh là một trong những bản hợp đồng bom tấn của tân binh V.League bên cạnh những Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu. Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An ra sân trong cả 4 vòng đấu đầu tiên V.League 2023 nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn.

Trước đây, Phan Văn Đức từng dính chấn thương đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu một thời gian rất dài. Sau khi trở lại thi đấu, cầu thủ sinh năm 1996 chưa thể hiện được phong độ tốt như trước đây. Anh cũng nhạy cảm hơn với những chấn thương khác nhau. Tại AFF Cup 2022, anh không ghi được bàn thắng nào. Trong hai trận đấu gặp tuyển Thái Lan ở chung kết, Phan Văn Đức cũng chơi rất mờ nhạt.

Tác giả: Giang Nguyễn

Nguồn tin: vtc.vn