Phấn đấu 100% nhà trường kiện toàn, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm”

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ đã quy định trong Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Dự án 1977) của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh (nhà trường).

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu: 100% nhà trường kiện toàn, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm”; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật gắn với nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên trong từng năm học; thiết lập các kênh tiếp nhận những thông tin, phản ánh để tư vấn, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường. 100% nhà trường tổ chức ký cam kết giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội về nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật…

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường kiện toàn, thành lập, sáp nhập Ban Chỉ đạo “Phòng chống tội phạm” để thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường. Nhà trường ban hành kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự hằng năm và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Đồng thời, thiết lập, công bố các kênh tiếp nhận những thông tin, phản ánh để tư vấn, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường. Chỉ đạo công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 01 mô hình về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật có sự tham gia của các thành viên trong nhà trường.

Lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật

Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhà trường, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho người học; tuyên truyền về hậu quả, ảnh hưởng, các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến; những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với người học; kỹ năng phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Quán triệt trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường đối với việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường, thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, sân khấu hoá, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho người học…

Đồng thời, tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học phù hợp với từng cấp học. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình người học trong công tác quản lý giáo dục, không để người học phạm tội, vi phạm pháp luật và đặc biệt quan tâm đối với người học có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức ký cam kết giữa Nhà trường - Ban đại diện cha mẹ học sinh - Công an địa phương về thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục phổ thông; ký cam giữa Nhà trường - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của nhà trường - Công an địa phương về thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục đại học.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý người học nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, đầu mối tiếp nhận thông tin, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc triển khai Kế hoạch; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện Kế hoạch này. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan của các Bộ, ngành trong việc tham mưu phối hợp chỉ đạo theo ngành dọc để triển khai thực hiện Dự án. Tham mưu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương…

UBND tỉnh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với các trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật thông qua các hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn các hội viên, đoàn viên tham gia vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật liên quan đến phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại địa phương, cộng đồng. Chỉ đạo các cấp Đoàn, Hội, Đội triển khai thành lập mới và duy trì các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật” và “Đội xung kích phòng, chống tội phạm” trong trường học; tăng cường phối hợp với nhà trường trong việc quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú…

