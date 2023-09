Nữ streamer bị quấy rối khi đang phát sóng trực tiếp

Trang Allkpop ngày 12-9 thông tin về vụ việc của May5w. Nữ streamer đang chia sẻ các trải nghiệm của mình, tương tác với cộng đồng mạng thì bất ngờ một nhân viên nghi là của Rajasthan Rifles – nhà hàng Ấn Độ tại Hồng Kông (Trung Quốc), xuất hiện và liên tục áp sát, đụng chạm, quấy rối cô.

Vụ việc của May5w khiến nhiều người sốc

Nữ streamer người Hàn Quốc bị quấy rối

Nữ streamer khó chịu, liên tục từ chối, ngăn cản sự quấy rối nhưng nhân viên này không ngừng xâm phạm không gian cá nhân của cô. Người xem vô cùng lo lắng, nhất là khi May5w hét lên.

Trước sự phản kháng mạnh mẽ cùng những tuyên bố kiên quyết rằng bản thân không đơn độc bởi có lượng người xem lớn đang quan sát cô qua màn hình, May5w dọa được kẻ quấy rối khiến gã phải thả cô ra.

Sự việc khiến nhiều người xem bị sốc, người hâm mộ lo ngại May5w có thể bị ảnh hưởng sức khỏe tinh thần sau vụ việc. Hiện chưa rõ vụ việc có được báo cảnh sát hay chưa và liệu gã quấy rối có bị đưa ra cáo buộc nào từ nạn nhân hay không.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động