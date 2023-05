Nóng: Cháy lớn tại căn nhà 4 tầng ở Hà Nội, 2 bé trai cùng gia đình leo ban công thoát thân

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 17/5, căn nhà 4 tầng ở một con ngõ nhỏ thuộc quận Ba Đình, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong nhà có 1 cụ già, 1 cặp vợ chồng và 2 bé trai. Hiện mọi người đã leo từ ban công, men sang nhà hàng xóm để thoát thân.

Căn nhà 4 tầng bất ngờ bốc cháy lúc sáng sớm khiến người dân hốt hoảng

2 bé trai được người lớn hướng dẫn leo ra ban công để thoát nạn

Đến khoảng 5 giờ 30 sáng, đám cháy đã lan ra và thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà. Hàng xóm nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Nhiều xe PCCC được điều động đến hiện trường.

Chị N.Ánh, 30 tuổi, người dân đối diện hiện trường vụ cháy kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng trẻ con gào thét từ sáng sớm, cứ nghĩ bọn trẻ chơi đùa gì nhưng thấy khói đen bốc lên nghi ngút thì mới biết có hỏa hoạn. Chỉ sau 20 phút khi mọi người trong nhà đã thoát ra thì lửa bắt đầu bùng lên đỏ rực các tầng của căn nhà”.

Ghi nhận tại hiện trường vào lúc 6 giờ sáng, các chiến sĩ PCCC đã có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Một số hình ảnh và video vụ cháy:

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà

Khói lửa đỏ rực cả ngôi nhà

Your browser does not support the video tag.

Hiện tại đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn

Tác giả: Q.T

Nguồn tin: toquoc.vn