Những chiếc siêu xe tuyệt đẹp bị lãng quên

1. Oldsmobile Aerotech 1987

Vào những năm 1980, Oldsmobile là một trong những thương hiệu thành công ở Mỹ. Trong khoảng từ 1983 đến 1986, công ty đã bán được gần 1 triệu xe mỗi năm. Vì vậy, với số tiền cần chi tiêu và động cơ “Quad-Four” mới sắp ra mắt, hoàn chỉnh với cam đôi trên đỉnh và 16 van, công ty cần một cách để giới thiệu đột phá kỹ thuật mới nhất của mình.

Quad-Four chỉ tạo ra được 150 mã lực ở dạng sản xuất, nó sẽ tiếp tục cung cấp năng lượng cho hàng trăm nghìn chiếc xe trên khắp cả nước. Oldsmobile cho rằng cách tốt nhất để quảng bá động cơ mới của mình là với một chiếc siêu xe được cải tiến, công suất 900 mã lực, sẵn sàng cho đường đua do biểu tượng Ed Welburn thiết kế.

Ed Welburn với mẫu concept Oldsmobile Aerotech 1987.

“Một trong những sáng kiến là tạo ra một phương tiện nghiên cứu tốc độ cao để thiết lập kỷ lục đường đua khép kín”, Welburn cho biết. “Điều này diễn ra vào thời điểm Porsche và Mercedes liên tục lập kỷ lục đường đua khép kín, tất cả đều sử dụng động cơ 12 hoặc 8 xi lanh. Mẫu concept Aerotech được tạo ra với động cơ 4 xi lanh tăng áp 2.0 lít.

Huyền thoại IndyCar AJ Foyt đã đạt tốc độ 257,1 dặm một giờ, phá vỡ mọi kỷ lục tốc độ đường đua khép kín trong ngày tại thời điểm lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, thiết kế mới là điều mọi người nhớ nhất. Thân xe bóng bẩy, màu bạc với đuôi xe dài được lấy từ xe đua Le Mans. Welburn lấy cảm hứng từ Porsche 917LH đưa vào chiếc siêu xe của mình.

2. Ford GT90

Mẫu xe ý tưởng GT90 ra mắt tại Triển lãm ô tô Detroit năm 1995, gây ấn tượng mạnh với người xem bằng những góc cạnh ấn tượng và nội thất cổ điển tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên Ford thực sự tạo ra một chiếc siêu xe. Nhân sự kiện ra mắt mẫu concept này, Phó chủ tịch thiết kế của Ford lúc bấy giờ là Jack Telnack, muốn giới thiệu ngôn ngữ thiết kế "New Edge" mới của thương hiệu. Thiết kế này do James Hope chấp bút, và GT90 cuối cùng đã truyền cảm hứng cho Mustang thế hệ thứ tư và hầu hết các sản phẩm của Blue Oval trong suốt cuối những năm 90 và đầu những năm 2000.

"[Ford] về cơ bản đã nói rằng chúng tôi muốn một hướng đi mới, chúng tôi muốn một cái gì đó mới mẻ, mới mẻ và thú vị", Hope nói trong một tập podcast Crown Unfiltered Car Design . "Vì vậy, tôi đã làm tất cả những chiếc xe tàng hình này và điều đó đã được điều chỉnh theo hướng đi. Tất cả đã kết hợp với nhau với động lực thú vị này để thực hiện ngôn ngữ thiết kế mới này, loại ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, tàng hình mà không ai từng làm. Nó hoàn toàn xa lạ."

Dựa trên khung gầm Jaguar XJ220 vào thời điểm đó, GT90 có đầy đủ các chi tiết của một siêu xe thực thụ. Cung cấp sức mạnh cho con quái thú tuyệt đẹp này là một động cơ khủng khiếp không kém: Động cơ V-12 5,9 lít tăng áp bốn kết hợp với hộp số sàn năm cấp.

Tuy nhiên, Ford chưa bao giờ thực sự có ý định đưa GT90 vào sản xuất ngay từ đầu. Khái niệm này cuối cùng đã bị đưa vào kho lưu trữ trước khi tìm đường đến Bảo tàng Hajek Motorsports ở Ames, Oklahoma, nơi nó vẫn hiện diện cho đến ngày nay.

3. Concept Cadillac Cien 2002

Concept Cadillac Cien 2002.

Vào năm 2002, kỷ niệm 100 năm của Cadillac, hãng đã ra mắt mẫu concept Cien. Cadillac Cien—có nghĩa đen là "100" trong tiếng Tây Ban Nha—ra mắt lần đầu tại Triển lãm ô tô Detroit năm 2002 với tư cách là mẫu xe đầu tiên của hãng sản xuất ô tô hạng sang này gia nhập phân khúc siêu xe trong lịch sử 100 năm của mình.

Được hình dung tại Advanced Design Studio của GM ở Anh, Simon Cox (cũng là nhà thiết kế đằng sau mẫu xe khét tiếng Isuzu Vehicross và Saturn Sky), đã chấp bút cho bản thiết kế cuối cùng. Kiểu dáng góc cạnh của Ciel đã mở ra một kỷ nguyên mới cho Cadillac—những đường nét sắc sảo, cơ bắp vẫn còn tồn tại trong dòng sản phẩm hiện tại của thương hiệu.

Cox nói về Cien: "Tôi muốn kỷ niệm một thế kỷ bằng một sản phẩm thực sự chứng minh rằng chúng tôi có công nghệ và hiệu suất - không có giới hạn nào cho nơi chúng tôi có thể đến".

Được chế tạo trên khung gầm liền khối bằng sợi carbon tùy chỉnh do Prodrive của Anh phát triển một phần, Cien sẽ đánh bại GT90 của Ford với động cơ V-12 7,5 lít tạo ra công suất 750 mã lực. Điều đó đủ để đưa nó lên 60 dặm/giờ trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa ước tính là 217 dặm/giờ. Một lần nữa, tất cả chỉ là lý thuyết.

Được đón nhận nồng nhiệt tại Detroit, Cadillac brass đã tung ra một loạt sản phẩm Ciens nhỏ với chi phí khoảng 200.000 đô la mỗi chiếc. Tuy nhiên, cuối cùng, với mức giá cao và vẻ ngoài ấn tượng, công ty đã quyết định rằng Cien không phù hợp với người mua vào thời điểm đó.

Nhưng khi cuộc chiến triển lãm ô tô vẫn diễn ra sôi động vào giữa những năm 2000, chỉ hai năm sau đó, chúng ta sẽ thấy một đối thủ xứng tầm với Cien của Cadillac.

4. Chrysler ME Four-Twelve 2004

Chrysler ME Four-Twelve 2004.

Theo yêu cầu của chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Wolfgang Bernhard, Daimler-Chrysler sẽ tham gia cuộc chiến siêu xe với ME Four-Twelve. Giống như tất cả các mẫu xe ý tưởng tuyệt vời thời bấy giờ, mẫu xe này đã ra mắt tại Triển lãm ô tô Detroit năm 2004.

Hơn 50 nhà thiết kế được giao nhiệm vụ cầm bút vẽ trên giấy với hy vọng biến chiếc xe mơ ước của Berhard thành hiện thực. Nhưng một nhà thiết kế trẻ đến từ Pacifica Advanced Design Studio của Chrysler tên là Brian Nielander mới là người giành được quyền chứng kiến ​​bản phác thảo của mình trở thành hiện thực.

Brian chủ yếu lấy cảm hứng từ các họa tiết Art Deco xuất hiện trong dòng sản phẩm của Chrysler thời đó, dựa vào những đường thẳng, uyển chuyển để tạo cho khái niệm này hình dáng độc đáo.

ME Four-Twelve là thiết kế đỉnh cao của Chrysler vào những năm 2000, nhưng cho đến ngày nay, nó vẫn trông hiện đại. Nhiều đường nét tương tự sẽ tiếp tục xuất hiện trên những chiếc xe sản xuất như Crossfire và 300C, góp phần định hình thập kỷ tiếp theo của dòng xe Chrysler.

Được tạo hình xung quanh một bồn tổ ong bằng carbon và nhôm, bản thân thân xe được làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Khung gầm đến từ Mercedes-Benz, và phía sau người lái là động cơ V-12 6.0 lít tăng áp bốn xi-lanh do Chrysler lấy từ thùng phụ tùng của Stuttgart. Với công suất 850 mã lực, ME Four-Twelve (về mặt lý thuyết) có thể đạt tốc độ 60 dặm một giờ trong 2,9 giây và tốc độ tối đa là 248—chỉ cao hơn một chút so với ước tính của Ford với GT90.

Để bổ sung cho tất cả sức mạnh đó, thân xe được thiết kế bóng bẩy và trơn trượt, nhằm hạn chế sức cản của gió. Nhiều lỗ thông hơi và lỗ mở ở đầu xe được khoét ra để giữ cho không khí lưu thông tự do trên đỉnh xe, trong khi các cánh gió sau giống Audi R8 ở cả hai bên đưa oxy tươi trực tiếp vào động cơ V-12.

Nhưng ngay cả khi Daimler dẫn đầu phần lớn về mặt kỹ thuật, thiết kế vẫn hoàn toàn là sản phẩm nội địa.

Mặc dù ME Four-Twelve bắt đầu cuộc sống như một bản phác thảo 2D, Brian cho biết "khoảng 95%" thiết kế cuối cùng được thực hiện bằng phần mềm dựng hình 3D—một công nghệ tương đối mới vào thời điểm đó. Điều đó có nghĩa là, từ đầu đến cuối, khái niệm này mất chưa đầy một năm để hoàn thiện.

"Tôi nghĩ việc tạo ra những hình dạng lồng vào nhau này rồi sau đó tạo ra những hình dạng mới thú vị hơn thực sự rất thú vị", Brian nói. "Vì phần mềm đó khá mới vào thời điểm đó, nên đó là một cách tuyệt vời để thực hiện nó.

Chrysler đã hứa sẽ đưa phiên bản sản xuất ra đường chưa đầy sáu tháng sau đó. Hơn cả Aerotech và GT90, hãng thực sự đã có kế hoạch đưa ME Four-Twelve vào sản xuất. Một nguyên mẫu chạy và lái thứ hai sẽ ra mắt chưa đầy một năm sau đó. Một số ít nhà báo may mắn lái thử nó quanh Laguna Seca.

Mặc dù đã gần hoàn thiện, với rắc rối đang nhen nhóm ở cấp cao nhất của công ty, ME Four-Twelve sẽ phải chịu chung số phận với Aerotech, Cien và GT90 trước đó. Chiếc siêu xe do Chrysler tự sản xuất sẽ không bao giờ lăn bánh trên đường—được định sẵn sẽ nằm trong một khoang chứa đồ ở đâu đó tại Auburn Hills.

Tác giả: Thành Đô

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn