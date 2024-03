Nhiều bất ngờ từ các đội bóng tốp dưới V.League

Pha tranh bóng của Văn Toàn (số 9, Nam Định) và Thái Sơn (số 12, Thanh Hóa). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Một bất ngờ nữa ở vòng đấu này là trận thua tới 0-3 của nhà đương kim Vô địch Công an Hà Nội trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là Thể Công - Viettel. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng ngay trước giai đoạn lượt về của mùa giải.

Ba trận đấu đầu tiên của vòng 13 V.League 1 diễn ra ngày 8/3. Trong đó, hai đội Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hóa đã cống hiến một trận cầu hay đến người hâm mộ. Cả hai đội đều cần một trận thắng, bởi Thép Xanh Nam Định sẽ xây chắc ngôi đầu, còn Đông Á Thanh Hóa sẽ “cắt đuôi” nhóm giữa bảng xếp hạng đang áp ngày càng sát. Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có bàn mở tỉ số trước do công của Rafaelson ở phút 58. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Đông Á Thanh Hóa có bàn cân bằng tỉ số 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng (phút 90+8) trên chấm 11m, ấn định kết quả trận đấu. Việc Thép Xanh Nam Định để vuột mất chiến thắng trên sân nhà khiến cuộc đua Vô địch trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn.

Ở trận đấu khác, Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng đã hòa nhau với tỉ số 1-1, hai đội tự kìm chân nhau ở nửa cuối bảng xếp hạng. Với số điểm 14 hiện tại, hai đội bóng này hoàn toàn có thể bị các đội phía sau bám đuổi và vượt qua trong những vòng đấu tới.

Trên sân Hàng Đẫy, Câu lạc bộ Hà Nội có trận thắng ấn tượng trước tân binh Quảng Nam với tỉ số 3-1. Các bàn thắng của đội chủ nhà đều đến trong hiệp 1 do công của các cầu thủ Joel Tagueu (phút 11), Xuân Mạnh (phút 28) và Tuấn Hải (phút 34). Bàn thắng duy nhất bên phía Quảng Nam được ghi do công của Hoàng Vũ Samson ở phút 65. Chiến thắng này đã đưa Câu lạc bộ Hà Nội vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 19 điểm sau 13 vòng đấu.

Bốn trận đấu còn lại của vòng 13 diễn ra chiều 9/3. Ở trận đấu sớm, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng 2-1 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để tự cứu mình khỏi vị trí gần cuối bảng xếp hạng. Hai bàn thắng của đội chủ sân Pleiku được ghi do công của Quang Nho (phút 20) và Ngọc Quang (phút 26). Bàn thắng duy nhất bên phía Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được ghi do công của ngoại binh Cheick Timité (phút 28). Chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai giúp đội bóng của Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có được 13 điểm sau 13 vòng đấu và tạm đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Trên sân Quy Nhơn, Câu lạc bộ Merryland Quy Nhơn Bình Định bất ngờ bị cầm hòa 2-2 bởi đội bóng được đánh giá thấp hơn là Khánh Hòa. Đội khách Khánh Hòa có bàn mở tỉ số từ sớm do công của ngoại binh Coutinho ở phút 11 của trận đấu. Ít phút sau, Merryland Quy Nhơn Bình Định ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của Léo Artur (phút 24) và Đỗ Thanh Thịnh (phút 29). Tuy nhiên, ở phút 89, Coutinho lập cú đúp giúp đội khách ấn định tỉ số hòa 2-2, mang về 1 điểm quý giá cho thầy trò Huấn luyện viên Trần Trọng Bình.

Tại sân Gò Đậu, Câu lạc bộ Becamex Bình Dương (đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng) có trận thắng quan trọng 3-2 trước Sông Lam Nghệ An để duy trì thế bám đuổi trước đội bóng đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Ba bàn thắng của đội chủ nhà được ghi nhờ cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (phút 28 và phút 52) và Atshimene (phút 80). Bị dẫn trước 2 bàn và để mất người sau tấm thẻ đỏ của Văn Huy Vương (phút 55) nhưng đội khách Sông Lam Nghệ An vẫn thi đấu nỗ lực và ghi được 2 bàn thắng do công của Michael Olaha (phút 85) và Nguyễn Mạnh Quỳnh (phút 87). Với trận thua trên sân khách, Sông Lam Nghệ An vẫn đang nằm trong nhóm cuối bảng với vỏn vẹn 13 điểm sau 13 vòng đấu.

Trận đấu muộn nhất vòng 13 là trận “derby Thủ đô” giữa Thể Công – Viettel và nhà đương kim Vô địch Công an Hà Nội. Đội bóng ngành Công an của Huấn luyện viên Katisak bất ngờ để "thua trắng" 3 bàn trước một Viettel đang “ngụp lặn” ở nhóm cuối bảng, với chuỗi thành tích có thể nói là bết bát. Sau chuỗi 4 trận toàn thắng dưới thời tân huấn luyện viên người Thái Lan, nhà đương kim Vô địch đang tràn đầy tự tin trên hành trình bảo vệ ngôi vương ở mùa trước. Trận thua này có thể coi là cú sốc lớn nhất trên hành trình của Công an Hà Nội ở mùa giải mới. Các bàn thắng của Thể Công – Viettel được ghi do công của Mạnh Dũng (phút 32), Oliveira da Silva (phút 45) và Khuất Văn Khang (phút 70). Không thể tìm kiếm bàn thắng, Công an Hà Nội chấp nhận thua cuộc với tỉ số 0-3.

Các trận đấu lượt về (vòng 14) V.League 1 - 2023/24 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 30 - 31/3. Các đội bóng sẽ có 3 tuần để nghỉ ngơi, cơ cấu lại đội hình trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo.

