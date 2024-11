Nhân viên sở thú Thái Lan ngủ với hổ, ôm như gấu bông

Your browser does not support the video tag.

Nhân viên sở thú Thái Lan ôm hổ ngủ như gấu bông Hình ảnh những nhân viên tại Công viên sư tử Sri Ayutthaya (Thái Lan) thoải mái ngủ cùng hổ, sư tử nhận sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Đoạn video đăng tải trên TikTok ngày 11/11 cho thấy hình ảnh 2 người đàn ông đang ngủ say bên cạnh những chú hổ và sư tử. Trong đó, một người còn ôm chú hổ lớn từ đằng sau, gác chân lên bụng con vật tựa như thú bông.

"Nhìn từ xa, tôi cứ tưởng một cô bé đang ôm búp bê. Thực tế lại là một người anh trai ôm em ngủ", người đăng tải video viết, đồng thời đính hashtag #ศรีอยุธยาไล้ออนปาร์ค (Công viên sư tử Sri Ayutthaya, Thái Lan).

Dưới phần bình luận, không ít người dùng Việt Nam ngỡ ngàng: "Sống hơn nửa đời người tôi chưa thấy cảnh này bao giờ"; "Gối ôm chất lượng, uy tín, không ai dám dành luôn".

Du khách thải mái chơi đùa, chụp ảnh cùng hổ và sư tử tại sở thú. Ảnh: Sriayuthaya Lion Park.

Đây không phải là lần đầu tiên du khách tham quan Công viên sư tử Sri Ayutthaya - Sriayuthaya Lion Park chứng kiến cảnh tượng đáng yêu trên. Trong hashtag gắn địa chỉ sở thú, hơn 7.500 bài đăng chia sẻ nhiều khoảnh khắc của các nhân viên chăm sóc và động vật, bao gồm màn tương tác khi chúng đang biểu diễn và cảnh hổ, sư tử duỗi thẳng tay chân ngủ trưa.

Gần đây, đơn vị trên cũng cập nhật xu hướng nuôi capybara (chuột lang nước), thu hút đông đảo du khách. Để kéo khách trẻ em, chủ công viên còn trang bị cho capybara hay một số loài động vật khác phụ kiện sặc sỡ như vòng cổ 7 màu, nón đan tí hon, quần boxing...

Du khách được ôm những chú capybara bên trong sở thú. Ảnh: Sriayuthaya Lion Park.

Công viên Sư tử Sri Ayutthaya nằm tại thành phố cùng tên, cách thủ đô Bangkok khoảng 70 km. Địa danh không đơn thuần là điểm đến vui chơi, giáo dục về bảo tồn động vật hoang dã, mà du khách còn có thể tìm hiểu lịch sử của vương triều Ayutthaya thông qua công trình cổ tại đây.

Ngoài hổ, sư tử, voi, hươu cao cổ và một số loài khác đều được tự do di chuyển trong môi trường bán hoang dã. Du khách có thể lựa chọn xe điện tham quan theo lộ trình hoặc thuê xe riêng đảm bảo không gian cá nhân. Một vài hoạt động chính ở công viên là cho vật ăn, xem chương trình biểu diễn, dã ngoại...

Điểm đến mở cửa vào lúc 8h30-17h các ngày trong tuần. Giá vé dao động 250-300 baht/người (tương đương 182.000-218.000 đồng). Trẻ em (cao 100-140 cm) được giảm giá 50% so với mức vé của người lớn.

Tác giả: Minh Vi

Nguồn tin: znews.vn