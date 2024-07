Nhân viên ngân hàng giả huy động vốn lừa đảo 5 tỉ đồng

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Đình Tuấn về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Ngày 22-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an TP Rạch Giá thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Tuấn (41 tuổi, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang, tạm trú tại TP Rạch Giá) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2023 Nguyễn Đình Tuấn đã mất khả năng thanh toán, cần tiền để trả nợ. Sau đó Tuấn đưa thông tin gian dối để huy động vốn của bà N.T.V. (cư trú tại TP Phú Quốc) làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng đang có nhu cầu.

Tuy nhiên Tuấn đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỉ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến đầu năm 2024, Tuấn nghỉ việc.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Đình Tuấn còn chiếm đoạt số tiền lớn đối với nhiều người khác bằng thủ đoạn tương tự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: BỬU ĐẤU - HOÀNG ĐÔ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ