Nguyên nhân cô gái đập ly, 2 thanh niên lao vào chém 4 người ở TP Thủ Đức

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 4-3, Công an TP HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ nhóm nam nữ lao vào chém 4 người ở TP Thủ Đức.

Cô gái lao đến đập chiếc ly xuống bàn.

Điều tra cho thấy 4 người bị chém có quen biết với cô gái trên P. trong lúc hát karaoke.

Tối 28-2, nhóm 4 người ăn nhậu tại quán ăn trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A thì 1 người trong nhóm gọi điện rủ P. ra ngồi tiếp bia.

P. hỏi lại trả bao nhiêu tiền thì nhóm 4 người chửi, cho rằng P. khinh thường nên họ chửi nhau qua điện thoại.

Bực tức, P. gọi người yêu và 2 nam thanh niên khác đi tìm nhóm thực khách để giải quyết mâu thuẫn.

Đến quán ăn trên đường Man Thiện, nhóm nam nữ xông vào đập ly, vác dao đuổi chém, đánh nhóm thực khách. Sau khi gây án, họ bỏ trốn ra TP Vũng Tàu.

Ngày 2-3, Công an TP HCM đã truy xét, bắt giữ 1 cô gái và 3 nam thanh niên vào ngày 2-3, tại một nhà nghỉ ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 4 người này về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 0 giờ ngày 1-3, 4 thanh niên ngồi nhậu ở một quán trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức) thì một cô gái mặc trắng đi tới, cầm chiếc ly đập xuống bàn.

Tiếp đó, 2 thanh niên khác lao đến cầm hung khí chém loạn xạ 4 thanh niên trên. May mắn, các nạn nhân kịp bỏ chạy.

Nhóm nam nữ tiếp tục truy đuổi nhưng bất thành, lên xe rời đi. Vụ việc làm tài sản của quán ăn hư hỏng.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động