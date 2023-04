Người đàn ông bị đâm tử vong khi uống cà phê

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 18/4, tại góc đường Nguyễn Văn Trổi giao Nguyễn Đình Chiểu, TP Sóc Trăng. Nạn nhân là ông V.T. (48 tuổi), chủ xe tải chở rau cải ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ quán giải khát trước Trung tâm Công nghệ số tỉnh Sóc Trăng cho biết vụ việc xảy ra lúc gần 2h. Khi đó, ông T. và người làm công khoảng 35 tuổi ngồi uống nước. Khi trả tiền nước, ông T. bị người làm công rút dao đâm vào ngực.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Tường.

“Ông T. là chủ xe tải chở rau cải từ chợ Sóc Trăng về chợ Long Phú mỗi ngày. Rạng sáng nay, khi ngồi uống cà phê, ông T. bị người làm công đâm gục. Nghi phạm lấy xe máy chạy đi ngay sau đâm nạn nhân", chủ quán giải khát nói với Zing.

Theo chủ quán giải khát, trước khi xảy ra vụ việc họ không nghe 2 người khách cãi nhau. Vì vậy, mọi người xung quanh không rõ ông T. và người làm công mâu thuẫn về chuyện gì.

Đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận cơ quan điều tra đang tung lực lượng để truy bắt nghi can. Do 2 người không có cự cãi trước khi xảy ra vụ việc nên chưa rõ nguyên nhân mâu thuẫn.

