Nghi phạm giết CEO UnitedHealthcare hét lớn bên ngoài tòa án

Luigi Mangione hét lớn khi đang bị cảnh sát áp giải vào phòng xử án ở Pennsylvania. Ảnh: Reuters.

Nghi phạm trong vụ nổ súng sát hại CEO UnitedHealthcare Brian Thompson đã hét lên: "Đây hoàn toàn là sự vô cảm và xúc phạm đến trí thông minh của người dân Mỹ" hôm 10/12 (theo giờ địa phương) trước khi được đưa vào phòng xử án, trong đó người này phản đối việc bị dẫn độ khỏi Pennsylvania để đối mặt với cáo buộc giết người ở New York, Guardian đưa tin.

Trong phiên tòa, Luigi Mangione đã bị từ chối tại ngoại, nghĩa là nghi phạm sẽ bị giam giữ tại cơ sở cải tạo Huntingdon của Pennsylvania trong khi xử lý quá trình phản đối việc dẫn độ, có thể mất nhiều ngày - nếu không muốn nói là một tháng hoặc hơn, như nhận định của tờ New York Times.

Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết bà sẽ ký yêu cầu của Công tố viên quận Manhattan về lệnh của thống đốc để buộc dẫn độ "nhằm đảm bảo rằng cá nhân này bị xét xử và chịu trách nhiệm".

Mangione, 26 tuổi, đã xuất hiện trong phiên tòa với còng tay và đồng phục tù nhân màu cam, và đoạn video cho thấy người này hét lên khi bị cảnh sát dẫn vào tòa án.

Theo truyền thông địa phương, chưa thể nắm bắt lập tức ý nghĩa toàn bộ những lời lẽ của trong tiếng hét của nghi phạm.

Luật sư Thomas Dickey, người đang đại diện cho Mangione, cho biết bên ngoài tòa án rằng ông sẽ phản đối việc giam giữ thân chủ của mình bằng cách đệ đơn xin lệnh habeas corpus, theo New York Times.

Thẩm phán đã cho luật sư 14 ngày để phản đối việc giam giữ.

Tại phiên tòa, Luigi Mangione đã bị từ chối tại ngoại. Ảnh: Reuters.

Mangione bị bắt hôm 9/12 tại một nhà hàng McDonald's ở Altoona, Pennsylvania, liên quan đến vụ sát hại CEO Brian Thompson bên ngoài một khách sạn ở Manhattan, nơi tổ chức cuộc họp của các nhà đầu tư trong công ty của vị CEO này.

Giới chức trách Pennsylvania đã bắt giữ Mangione sau khi một người dân địa phương nhận ra người đàn ông này từ những bức ảnh do cảnh sát New York công bố để điều tra vụ án mạng.

Cảnh sát tìm thấy Mangione với một bộ giảm thanh súng, một chiếc khẩu trang giống như của người trong ảnh nghi phạm, một ID giả của New Jersey trùng khớp với ID mà cảnh sát cho biết nghi phạm đã sử dụng để nhận phòng tại một hostel ở thành phố New York trước vụ nổ súng và một tài liệu viết tay, theo giới chức trách New York.

Vào đêm 9/12, Mangione đã bị các công tố viên ở New York buộc tội giết người cấp độ hai, làm giả giấy tờ và ba tội danh liên quan đến súng, sau khi bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Blair ở Altoona, Pennsylvania.

Tại tòa án quận Blair, Mangione cũng bị truy tố các tội danh riêng biệt bao gồm mang theo súng mà không có giấy phép, làm giả giấy tờ, khai man với chính quyền và sở hữu "công cụ phạm tội".

Trong phiên điều trần xét xử hôm 9/12, thẩm phán đã hỏi Mangione có hiểu các cáo buộc chống lại mình không và người đàn ông 26 tuổi đã trả lời là có. Không có lời biện hộ nào được đưa ra và Mangione bị từ chối tại ngoại.

Khi các thám tử bắt đầu ghép nối lại các chi tiết liên quan tới Mangione, họ đang để tâm tới các vấn đề về lưng mạn tính của thanh niên này dường như đã mắc phải từ khi còn nhỏ.

Các điều tra viên xác định tìm hiểu xem Mangione có bị từ chối bảo hiểm đối với tình trạng sức khỏe này của mình hay không.

Mangione dường như cũng đã rút lui khỏi các mối quan hệ xã hội nhiều tháng trước, khiến một người viết trên mạng xã hội: "Tôi không biết bạn ổn không hay chỉ ở một nơi cực kỳ biệt lập... nhưng tôi đã không nghe thấy tin tức gì từ bạn trong nhiều tháng".

Gia đình Mangione đã đưa ra một tuyên bố vào tối 9/12, nêu rằng gia đình "bị sốc và suy sụp vì vụ bắt giữ Luigi".

"Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình Brian Thompson và chúng tôi mong mọi người cầu nguyện cho tất cả những người liên quan", họ nói thêm.

Mangione có quyền được tham gia phiên điều trần về bằng chứng tại Pennsylvania sau quyết định chống lại việc dẫn độ.

Các công tố viên cũng sẽ phải triệu tập ít nhất một nhân chứng, điều này có thể giúp công chúng có cái nhìn sâu hơn về vụ án.

Theo New York Times, Văn phòng của Thống đốc New York Kathy Hochul sẽ được yêu cầu nộp cái được gọi là lệnh của thống đốc cho người đồng cấp Pennsylvania là Josh Shapiro để chính thức yêu cầu dẫn độ trước khi quá trình này bắt đầu thực sự.

Peter Weeks, công tố viên tại Quận Blair, Pennsylvania, cho biết văn phòng của ông sẽ chuẩn bị cho thời điểm thẩm phán lên lịch phiên điều trần "để làm những gì cần thiết" nhằm đưa Mangione đến New York, theo CNN.

"Chúng tôi không có ý định trì hoãn việc dẫn độ bị cáo này đến New York và chúng tôi chắc chắn - chúng tôi đã nêu rõ với phía New York, việc truy tố của họ nên được ưu tiên, và sau đó là việc truy tố của chúng tôi", ông Weeks nói với các phóng viên sau phiên điều trần dẫn độ hôm 10/12.

Tác giả: Dương Lam

Nguồn tin: znews.vn