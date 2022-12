Tạm đình chỉ 02 cơ sở kinh doanh karaoke Royal Club và NewLand

Trong tỉnh

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định đình chỉ đối với 02 cơ sở kinh doanh karaoke Royal Club và NewLand do vi phạm trong quy định về PCCC.