Nghệ An: Trên 400 cơ sở kinh doanh karaoke phải tạm ngừng hoạt động

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, toàn bộ 100% các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị đình chỉ hoạt động hoặc tự cam kết ngừng hoạt động.

Đoàn công tác kiểm tra tại phòng hát một quán Karaoke tại TP. Vinh vào tháng 9-2022. Ảnh: CA.



Theo đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 419 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, pub. Trong đó, có 410 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 9 quán bar, pub. Từ ngày 12/10/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh.



Công an đã tiến hành kiểm tra được 823 lượt, xử phạt 84 trường hợp với tổng số tiền gần 834 triệu đồng.



Sau khi kiểm tra, có 151 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar bị đình chỉ hoạt động; 19 cơ sở bị tạm đình chỉ và 247 cơ sở tự cam kết ngừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Hiện nay, chỉ còn 2 quán pud quy mô nhỏ hoạt động.





Tác giả: P.A (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn