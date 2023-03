Nghệ An: Kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC

Ngày 28/2, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 1269/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức rà soát, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Kế hoạch về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Công văn số 1269/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức rà soát, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Kế hoạch về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản phân công rõ trách nhiệm của các Sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC, có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, chủ động rà soát, nghiên cứu, phối hợp với Sở, ngành liên quan xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trong lĩnh vực xây dựng, quản lý khu công nghiệp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về PCCC, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tồn tại, vi phạm về PCCC; kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện; công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc xác nhận điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Không cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đối với các phương tiện cơ giới thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC nhưng chưa được thẩm duyệt theo quy định. Xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành theo lộ trình đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng tham mưu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong đầu tư xây dựng. Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thi công tuân thủ quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người. Tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dự án công trình vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư, xây dựng…

Xử phạt hành chính đối với Trường Mầm non tư thục Hoạ My (số 69 đường Duy Tân, phường Hưng Dũng, TP Vinh) số tiền 90 triệu đồng với hành vi vi phạm đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và rút giấy phép kinh doanh ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự theo kiến nghị của ngành Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền…

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện các tồn tại, hạn chế, kịp thời kiến nghị các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong đợt cao điểm về nắng nóng năm 2023. Triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức cứu chữa kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy rừng xảy ra, không để cháy lan, cháy lớn…

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí trang bị phương tiện và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng nhằm phát huy hiệu quả công tác PCCC ngay từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về PCCC, nhất là các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn. Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tồn tại, vi phạm về PCCC; kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện…

Tác giả: Thục Anh

Nguồn tin: Báo Môi trường & Đô thị