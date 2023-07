Nghệ An: Nhiều công trình hồ, đập cần được nâng cấp, sửa chữa

Là huyện nông nghiệp nên việc phát triển cây lúa hết sức quan trọng đối với người dân huyện Yên Thành (Nghệ An), vì thế huyện Yên Thành nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung rất chú trọng đến việc đảm bảo an toàn ở các hồ, đập, để tích trữ nước phục vụ mùa màng, cũng như phục vụ nước sinh hoạt cho người dân.

Đập Kẻ Sặt thuộc địa bàn xã Tiến Thành, có dung tích trữ lượng nước 2,9 triệu m3. Đập có nhiệm vụ quan trọng trong việc phục vụ nước tưới sinh hoạt cho khoảng 175 ha đất nông nghiệp của người dân hai xã Tiến Thành và Mã Thành, đồng thời phục vụ nhu cầu dân sinh cho 5.000- 6.000 người dân.

Đập Nhân Tiến bị hư hỏng nặng, tràn gãy, sập cần được nâng cấp, sửa chữa.

Tuy nhiên do được xây dựng từ năm 1971, nên công trình có dấu hiệu xuống cấp. Trước nguy cơ vỡ đập hiện hữu nên mới đây công trình trọng yếu này đã được Nhà nước đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh và công trình trên đập.

Ngoài đập Kẻ Sắt, trên địa bàn huyện Yên Thành nói chung, xã Tiến Thành nói riêng còn một số hồ, đập do xã quản lý đến nay đã xuống cấp, cần được nâng cấp, sửa chữa kịp thời.

Đơn cử như đập Bàn Vàng ở xóm Tân Yên B. Là đập nước phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt cho xóm Tân Yên B. Tuy nhiên do được làm từ lâu, năm 2022, do ảnh hưởng của mưa lũ nên thân đập đã bị nước cuốn trôi khoảng 5m. Trước đó, năm 2021 phần thân của đập cũng đã bị sạt lở.

Thân đập Bàn Vàng bị nước cuốn trôi năm 2022 (Ảnh: Trung tâm VHTT- TT).

Dù hiện nay đã được gia cố lại, tuy nhiên về lâu dài cần được nâng cấp, sửa chữa kịp thời. Trước nguy cơ mùa mưa lũ đang đến gần.

Ngoài đập Bàn Vàng, đập Nhân Tiến (thuộc xóm Nhân Tiến) cũng trong tình trạng tương tự. Đến nay công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tích trữ nước của người dân trong xóm.

Năm 2022, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, đập này đã bị sập mái hạ lưu khoảng 100m. Phần tràn bị sập, gãy, mố cầu qua tràn bị sạt lở, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Khoảng 100m mái hạ lưu đập Nhân Tiến đã bị sập, khiến nguy cơ vỡ đập hiện hữu.

Ông Nguyễn Văn C. (xóm Nhân Tiến, xã Tiến Thành) cho biết: “Đập nước Nhân Tiến đến nay đã hư hỏng nặng, cần được sữa chữa kịp thời. Mùa mưa bão đang đến gần, người dân chúng tôi hết sức bất an, lo lắng, không biết cây qua tràn có trụ được lâu nữa không”.

Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, ông Phan Văn Vũ cho biết: “Là địa phương có nhiều hồ đập, riêng 2 đập Nhân Tiến và Bàn Vàng là những đập bị ảnh hưởng nặng của đợt lũ năm 2022. Hiện nay, đập Bàn Vàng đã có chủ trương đầu tư từ cấp trên. Còn đập Nhân Tiến địa phương cũng đã xin chủ trương để sữa chữa lại. Địa phương mong nhận được sự quan tâm của các cấp, để có thể sớm thực hiện dự án”.

Ở một đập khác đã được gia cố nhưng có nguy cơ bị vỡ khi mùa mưa bão đang đến gần.

Thiết nghĩ những hồ, đập nước, ngoài nhiệm vụ tích trữ nước phục vụ sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân, thì việc đảm bảo an toàn hồ, đập cũng là yếu tố hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng sớm quan tâm, xem xét để nâng cấp, sửa chữa các hồ, đập đang trong tình trạng nguy hiểm rình rập.

Tác giả: Đức Chung

Nguồn tin: Báo Công lý