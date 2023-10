Nghệ An: Nâng cấp Tỉnh lộ 542C giao thông ùn tắc

Your browser does not support the video tag.

Video: Nâng cấp Tỉnh lộ 542C qua huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An gây ùn tắc giao thông

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị (sáng 10/10), trên tuyến Tỉnh lộ 542C đoạn từ tuyến tránh TP Vinh qua khối 1 thị trấn Hưng Nguyên có hàng trăm phương tiện ô tô, xe máy bị ùn tắc, không thể di chuyển hoặc di chuyển rất chậm.

Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 542C bị ùn tắc kéo dài

Đường chật hẹp, đơn vị thi công tiến hành đổ đá cấp phối để lu lèn, thảm bê tông nhựa nên chỉ dành một làn duy nhất cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong khi đó trên tuyến Tỉnh lộ 542C các phương tiện tham gia giao thông hoạt động nườm nượp, nhất là xe container, xe đầu kéo và các phương tiện vận tải cỡ lớn.

“Mặc dù chúng tôi có cắt cử người điều tiết, phân luồng, nhưng vì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông quá đông nên không thể kiểm soát được tình hình và đã xảy ra ùn tắc, nhất là giờ cao điểm sáng sớm”, ông Ngô Văn Nhạ - Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 470 cho biết.

Đá xây dựng tập kết tại hiện trường, nhiều vị trí tràn ra phần đường chưa thi công

Thực tế cho thấy tại hiện trường, phía đơn vị thi công đã bố trí lắp đặt biển báo, rào chắn. Tuy nhiên, việc lắp hệ thống cảnh báo hết sức sơ sài, đối phó, đặc biệt là người điều tiết giao thông không có mặt thường xuyên, liên tục dẫn đến ùn tắc giao thông suốt thời gian dài.

“Người đi xe đạp, xe máy chen chúc vượt lên giành đường, hoặc rẽ vào đường tắt, còn ô tô thì rất khó di chuyển. Theo tôi, đơn vị thi công cần phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng hai đầu, không để các phương tiện lưu thông hỗn loạn, mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra tai nạn”, ông Nguyễn Anh ở thị trấn Hưng Nguyên cho biết.

Các phương tiện tham gia giao thông chen chúc, giành lấy phần đường để đi lại, gây nên cảnh hỗn loạn giờ cao điểm

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 470 đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 542C đoạn qua huyện Hưng Nguyên với chiều dài hơn 600m. Riêng đoạn từ tuyến tránh TP Vinh qua khối 1 của thị trấn Hưng Nguyên đã được tập kết vật liệu để tiến hành thi công.

“Đơn vị chưa nhận được các văn bản phối hợp của nhà thầu thi công và các bên liên quan trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 542C đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên. Chỉ khi nắm thông tin xảy ra ùn tắc vào sáng sớm, chúng tôi mới huy động lực lượng đến điều tiết, phân luồng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến”, đại diện đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hưng Nguyên thông tin.

Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để giải tỏa, phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông

Không thể kiểm soát giao thông, gây nên cảnh ùn tắc, hoặc các phương tiện di chuyển lộn xộn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra tai nạn. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên mà trước đó việc sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 542C đã từng xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Các phương tiện ô tô bị ùn tắc, di chuyển rất chậm trên tuyến Tỉnh lộ 542C vào sáng ngày 10/10

“Đơn vị đã nắm được thông tin ùn tắc giao thông trong lúc thi công Tỉnh lộ 542C đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên. Chúng tôi sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể để yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện các phương án cảnh báo, điều tiết, phân luồng giao thông. Vì trên tuyến đường này lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn”, ông Đinh Trịnh Khoan- Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Hưng Nguyên thông tin.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn