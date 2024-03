Nghệ An: Kích hoạt kinh tế đêm khi đã có nền tảng (Bài 1)

Bức tranh kinh tế đêm còn mờ nhạt

Nghệ An lâu nay đã trở thành điểm đến du lịch lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Những năm gần đây, khi hệ thống giao thông thuận lợi hơn, du khách đến với Nghệ An dịp nghỉ lễ, Tết hết sức đông, doanh thu du lịch cũng vì thế có sự tăng trưởng rõ rệt, mang lại nhiều tín hiệu khả quan cho câu chuyện định hướng đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với một hệ sinh thái du lịch hết sức đa dạng, từ biển đến miền núi, Nghệ An đang sở hữu tiềm năng lớn về du lịch, song cũng nhận thức rõ việc còn có nhiều tồn tại, hạn chế nên chưa có sự bứt phá.

Nhận thức rõ tiềm năng, vai trò và tầm quan trọng của ngành du lịch mang lại trong bức tranh kinh tế của cả tỉnh về lâu dài, trong những năm qua, Nghệ An đã và đang nỗ lực, phát huy sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị, chú trọng trong công tác xây dựng ngành du lịch, xây dựng du lịch gắn với các ngành nghề khác trong từng đơn vị, địa phương. Cũng bởi vậy, bức trang du lịch ở Nghệ An ngày càng hiện hiện hữu rõ nét hơn, bài bản và chuyên nghiệp hơn. Đó là hệ sinh thái du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, rừng và biển...gần như huyện, thị nào cũng có điểm du lịch, thu hút khách du lịch. Cũng từ đó việc hình thành tua, tuyến du lịch bắt đầu có sự chuyên biệt, hiệu quả, được du khách đánh giá cao.

Mặc dù đã có những nền tảng nhưng bức tranh kinh tế đêm ở Nghệ An vẫn được đánh giá chung là khá mờ nhạt

Tuy nền tảng sẵn có như vậy, nhưng bức tranh về kinh tế đêm gắn liền với câu chuyện phát triển du lịch vần còn khá mờ nhạt. Du khách về với Nghệ An, nhất là ở các điểm du lịch lớn đều tỏ ra khá nuối tiếc khi chưa có một không gian vui chơi, giải trí, ăn uống vào ban đêm thật sự thú vị, cuốn hút. Các dịch vụ kinh tế đêm có sự đầu tư nhưng chưa mang lại hiệu quả.

Có thể thấy một số điểm đến thu hút lớn du khách như Cửa Lò hay TP Vinh, cũng chưa thể có một hệ thống vưi chơi, giải trí, ăn uống về đêm phục vụ tốt nhất cho du khách, việc phát triển vẫn còn khá èo uột, manh mún, chưa có sự thu hút du khách, để lại ấn tượng cho du khách. Người dân, du khách chi tiêu khi vui chơi, giải trí về đêm ở các điểm du lịch còn rất hạn chế.

Trong đề án xây dựng, phát triển khu phố đêm Nguyễn Huệ ở địa bàn Nghi Thu mà UBND thị xã Cửa Lò đang xây dựng cũng nêu lên thực trạng rằng, du lịch thị xã phát triển chưa xứng với ví trí tiềm năng sẵn có, ngành du lịch vẫn chưa có bước đột phá mạnh mẽ. Du lịch Cửa Lò ngoài tắm biển, kinh doanh ăn uống hải sản, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, phát triển du lịch mùa thấp điểm gặp nhiều khó khăn, sức thu hút giữ chân, kéo dài thời gian nghỉ dưỡng của du khách khi về du lịch Cửa Lò còn hạn chế.

Cửa Lò cũng chưa xây dựng được khu vực đặc trưng về các loại hình dịch vụ hấp dẫn, quy mô thu hút khách du lịch theo loại hình du lịch trải nghiệm, đa dạng hóa các hoạt động và níu chân du khách đến với Cửa Lò như các vùng miền khác. Đặc biệt khám phá mô hình hinh tế đêm và các hoạt động tập trung khác như ẩm thực, vui chơi, mua sắm…

Nói về câu chuyện này, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường cho rằng phát triển kinh tế đêm tại Nghệ An đã khởi động từ rất lâu, hơn cả chục năm về trước sau khi có chủ trương chung. Kinh tế đêm ở Nghệ An hiện tại cũng đang chủ yếu tập trung xây dựng, khai thác ở các địa phương sầm uất, trung tâm về du lịch như TP Vinh, thị xã Cửa Lò. Ngành du lịch cũng như địa phương đã đặt nền tảng về điểm ăn đêm thành cổ Vinh nay đang thí điểm phố ẩm thực đêm hay chợ Hôm ở thị xã Cửa Lò. Tuy nhiên, trên phương diện chung bức tranh kinh tế đêm ở Nghệ An vẫn đang khá mờ nhạt.

Có đầu tư nhưng....

Tại TP Vinh, để kích hoạt kinh tế đêm đã nỗ lực triển khai đầu tư xây dựng các điểm đến vui chơi, ăn uống, giải trí về đêm cho du khách, người dân, song thực tế lại chưa khả thi. Điển hình như phố đêm Cao Thắng, sau những lần chỉnh trang hàng tỷ đồng, với quyết tâm đưa tuyến phố trở nên sôi động, trở thành điểm đến về đêm có điểm nhấn trên địa bàn TP Vinh, thế nhưng phố đêm "khai sinh" chưa được bao lâu thì rơi vào trạng thái “chết yểu”.

Trưởng Ban quản lý chợ Vinh, đơn vị vận hành phố đêm Cao Thắng Nguyễn Hữu Đắc trăn trở rằng, TP Vinh đã rất nỗ lực, tạo mọi điều kiện tối đa nhất để xây dựng phố đêm Cao Thắng, hơn 100 điểm bán hàng đêm được xây dựng bài bản, kèm theo đó nhiều chính sách ưu đãi, ngoài ra các phường, xã, Ban quản lý cũng đã xây dựng các sự kiện văn hóa sôi động nhằm thu hút, kích cầu cho tuyến phố được phát triển, song hiện trạng ngày một đi xuống. Đến nay chỉ còn khoảng 20 hộ có điểm kinh doanh trụ lại sau một thời gian dài khu phố đưa vào vận hành. Khách đến với phố đêm chẳng có, do đó chẳng ai mặn mà bám trụ.

TP Vinh có một hệ sinh thái về đêm khá phong phú như phố đi bộ, phố đêm Cao Thắng, ẩm thực đêm thành cổ Vinh nhưng chưa kích hoạt hiệu quả kinh tế đêm dẫu đã có những đầu tư

Chủ tịch UBND phường Trường Thi Hồ Sỹ Dũng, đơn vị được TP Vinh giao vận hành phố đi bộ TP Vinh bày tỏ rằng phố đi bộ thu hút khách tham gia lớn, vào mỗi dịp mở cửa, mỗi đêm cũng thu hút 2.000 đến 3.000 lượt người tham gia. đặc biệt là dịp nghỉ lễ, Tết nhưng để mang lại hiệu quả kinh tế là chưa có. Hiện trạng toàn tuyến phố về đêm có nhiều điểm, ki ốt di động bán hàng phục vụ khách nhưng cơ bản vẫn chỉ là những quầy hàng ăn vặt...Kinh phí thu lại mỗi tháng cũng đang ở mức chỉ đủ trang trải cho đội ngũ bảo vệ.

“Phải thu hút được khách du lịch, lưu trú trên địa bàn thành phố tham gia vào các hoạt động tại phố đi bộ thì may chăng mới phát triển được kinh tế đêm. Còn hiện tại vẫn chỉ cơ bản phục vụ nhân dân địa phương, đi dạo bộ, chơi rồi về.”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phố đêm Cao Thắng đứng trước nguy cơ "chết yểu" sau một thời gian thí điểm, vận hành.

Phường Cửa Nam (TP Vinh) đang vận hành thí điểm khu phố an toàn vệ sinh thực phẩm, ẩm thực đêm Thành Vinh, cũng chưa có nguồn thu nào khả thi, chỉ thu tiền mặt bằng của các gian hàng cố định có từ trước, còn các điểm bán hàng di động thì chưa thu. Để phát triển, tạo điểm đến về đêm lý tưởng, phục vụ tốt cho du khách cũng như nhân dân địa phương thì cần có sự đầu tư bài bản hơn nữa.

“Với những gì đã và đang xây dựng, tôi cho rằng tỉnh Nghệ An đã và đang đi đúng hướng về câu chuyện kinh tế đêm. Tuy nhiên, để kích cầu, tạo hiệu quả sau những vận hành cần có sự chăm chút, quan tâm, định hướng thay đổi những thứ phù hợp để tạo đà phát triển và thu hút được sự quan tâm của người dân, du khách. Sở Du lịch cũng luôn sát cánh với các địa phương, đơn vị khi phát triển lĩnh vực này, bởi nó gắn liền với sự phát triển của ngành du lịch...”, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường trăn trở...

(còn tiếp)

