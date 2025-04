Nghệ An: Khu du lịch và đô thị sinh thái cao cấp 4.000 tỷ sau 5 năm triển khai ra sao?

Tháng 7/2018, sau khi mua lại 88% cổ phần của Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ, Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận chuyển giao và vận hành dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng khách sạn và du lịch sinh thái Bãi Lữ (Bãi Lữ Resort) ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch, Tân Á Đại Thành sẽ mở rộng, phát triển Bãi Lữ thành khu du lịch và đô thị sinh thái cao cấp, với hệ thống hạ tầng đồng bộ bao gồm khách sạn 5 sao, condotel nghỉ dưỡng, khu trung tâm hội nghị quốc tế, bến du thuyền, resort mô phỏng văn hóa dân gian… Dự án có diện tích gần 200ha với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Ngày 16/10/2020 dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2 được khởi công. Dự án được quy hoạch trên diện tích 51,7ha, với mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, bao gồm các loại hình sản phẩm như biệt thự, nhà phố liền kề, shophouse... Thời gian triển khai 36 tháng và dự kiến quý IV/2023 sẽ đưa vào khai thác sử dụng.

Sáng 14/4, có mặt tại đây, PV Báo Xây dựng ghi nhận: Sau 5 năm triển khai, dự án chỉ mới xây dựng được gần 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng dạng thô, còn lại đang là đất trống.

Theo quan sát, các căn biệt thự có kiến trúc hiện đại, đã xây dựng xong phần thô, một số căn đã được sơn xong phần bên ngoài, bên trong vẫn đang dang dở.

Thời điểm PV có mặt, hoạt động xây dựng hoàn thiện các căn biệt thự nơi đây rất đìu hiu. Một công nhân chăm sóc cây xanh cho biết, hiện chỉ một tốp thợ xây dựng đang hoàn thiện một căn biệt thự duy nhất. Còn lại việc xây dựng đã bị chững lại từ năm ngoái tới nay.

Một chủ nhà hàng ở xã Nghi Tiến chia sẻ, khi nghe tin Tập đoàn Tân Á Đại Thành mua lại khu du lịch Bãi Lữ để mở rộng đầu tư người dân rất phấn khởi. Bởi, khi du lịch phát triển sẽ kéo theo các ngành nghề dịch vụ ở địa phương sẽ phát triển theo. Thế nhưng, đến nay đã 5 năm mà dự án vẫn đang dang dở.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Bằng Phi, Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc cho biết: Vì nhiều lý do khách quan và cả chủ quan, tiến độ triển khai dự án Bãi Lữ Resort đang rất chậm. Chính quyền địa phương rất mong dự án đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện và đưa vào hoạt động.

Trao đổi qua điện thoại với PV, đại diện truyền thông của Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết: Do dịch Covid-19 bất khả kháng nên việc triển khai dự án không được như kỳ vọng. Trước thực tế đó, tập đoàn đã xin và được tỉnh Nghệ An cho gia hạn triển khai dự án đến tháng 7/2026 và đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Cụ thể, hạn đến tháng 7/2026, đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng các công trình: Khách sạn 5 sao, biệt thự hướng biển, biệt thự thung lũng, khu shophouse và khu biệt thự ven đồi, quảng trường biển, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, dịch vụ khác...

Tỉnh Nghệ An cũng giao nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai, hoàn thành dự án đúng tiến độ; huyện Nghi Lộc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, vận hành dự án đúng quy định và mục tiêu đã được chấp thuận; các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện, xây dựng, quản lý và vận hành dự án…

