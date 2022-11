Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng bán sơn nữ để lấy 180 triệu đồng tiêu xài

Ngày 28/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thi Nang, sinh năm 1994 và đồng bọn Ven Văn Tuấn, sinh năm 1985, cả hai đều trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán trẻ em.

Theo hồ sơ, vào tháng 5/2015, hai đối tượng trên đã rủ rê và đưa nạn nhân C.T.Q., sinh năm 2000, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, đưa đi bán sang Trung Quốc, với số tiền 6 vạn nhân dân tệ, tương đương 180 triệu đồng tiền Việt Nam.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Nghệ An.

Ngày 19/11/2022, nạn nhân trốn từ Trung Quốc về tới Việt Nam, liền viết đơn tố cáo 2 đối tượng Nang và Tuấn. Nhận được đơn trình báo, Đội điều ra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn, phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Bảo Nam đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên về tội Mua bán trẻ em quy định tại khoản 2, điều 120, Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn