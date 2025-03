Nghệ An: Công an xã kịp thời ngăn cản người phụ nữ có ý định tự tử

Trong tỉnh

Cùng với làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trong thời gian qua, nhiều hành động đẹp, việc làm ý nghĩa, nhân văn của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An được bà con Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.