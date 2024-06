Công an xã thuyết phục nam thanh niên từ bỏ ý định tự tử

Ngày 09/6/2024, Công an xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu nhận được bức thư cảm ơn của gia đình anh H.V.C. (sinh năm 1985) trú tại xã Châu Hạnh về việc Công an xã đã kịp thời khuyên can, thuyết phục anh C. bỏ ý định tự tử.

Công an xã Châu Hạnh tiếp tục đến nhà để động viên anh C.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 08/6/2024, Công an xã nhận được thông tin anh C. trèo lên lèn đá gần nhà với biểu hiện tâm lý không ổn định, có dấu hiệu tự tử. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã nhanh chóng có mặt tại địa điểm lèn đá, khéo léo tìm cách tiếp cận anh C.. Sau khoảng 01 giờ được cán bộ Công an khuyên ngăn, thuyết phục, anh C. đã trấn tĩnh, di chuyển xuống khỏi mỏm đá và từ bỏ ý định tự tử.

Việc làm ý nghĩa của Công an xã Châu Hạnh đã được bà con Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn