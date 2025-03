Nghệ An: Có 38 cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn phải kiểm kê khí thải

Hiện tại theo thống kê, cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng lớn nhất tỉnh Nghệ An là Nhà máy xi măng Sông Lam 1 thuộc Tập đoàn The Vissai tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương với 367.090 TOE.

Tại Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng lớn giai đoạn 2024-2025, tương ứng với mức phát thải khí nhà kính lớn phải kiểm kê để báo cáo, có 2.166 cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng lớn. Trong đó, lĩnh vực công thương chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.805 cơ sở; lĩnh vực giao thông vận tải 75 cơ sở; lĩnh vực xây dựng 229 cơ sở và tài nguyên môi trường 57 cơ sở.

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2024 - 2025, tại Nghệ An, có 38 cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng (TOE) lớn và phải thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính cấp cơ sở, tăng 9 cơ sở so với giai đoạn 2022-2023. Trong đó, lĩnh vực công thương có 23 cơ sở, lĩnh vực tài nguyên môi trường 1 cơ sở; lĩnh vực xây dựng có 5 cơ sở và giao thông vận tải có 8 cơ sở.

Hiện tại, cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng lớn nhất tỉnh Nghệ An là Nhà máy xi măng Sông Lam 1, thuộc Tập đoàn The Vissai tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương với 367.090 TOE; cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2 là Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc) với 182.500 TOE; tiếp theo đó là các nhà máy sản xuất xi măng, sản xuất tôn thép, dệt may, giao thông vận tải, chế biến nhựa và thực phẩm… Thi công với dây chuyền công nghệ, máy móc lạc hậu gây ô nhiễm môi trường đến mức nếu phải quan trắc kiểm tra xác định lưu lượng thì sẽ phải nạp lệ phí khí thải ra môi trường.

Các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính và gửi báo cáo trước ngày 10/3/2025 để thẩm định; song song với đó phải hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn