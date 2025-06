Nghệ An: Cảnh sát giao thông dũng cảm cứu học sinh bị đuối nước trên sông

Ngày 15/6, anh Lô Văn Tiến, trú tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã viết thư cảm ơn gửi đến Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An và cá nhân Thượng uý Tạ Quang Quyết vì đã có hành động dũng cảm khi lao mình xuống sông cứu sống con trai anh bị đuối nước.

Theo đó, ngày 15/6, cháu L.M.M (con trai anh Tiến, SN 2014) đi câu cá trên sông Hiếu đoạn chảy qua địa phận xã Châu Thắng. Do nước lũ dâng cao, cháu không may bị đuối nước.

Bức thư cảm ơn của anh Tiến

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, khi phát hiện sự việc, Thượng úy Tạ Quang Quyết – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Tổ CSGT Quỳ Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, không ngại nguy hiểm, kịp thời cứu cháu thoát khỏi dòng nước lũ chảy xiết, đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu.

“Thật may thay lúc đó đã thấy anh Quyết đang hỗ trợ sơ cấp cứu và cứu cháu. Tôi và gia đình vô cùng cảm ơn anh giữa dòng nước xiết đã mang con trai tôi về với gia đình”, trích thư anh Tiến.

Thượng uý Quyết đang mặc nguyên cảnh phục lao xuống cứu cháu bé lên bờ. Ảnh cắt từ video

Hành động của Thượng uý Quyết đã làm đẹp thêm hình ảnh người Công an nhân dân trong lòng người dân. Đồng thời, qua sự việc, là lời cảnh báo và cũng là lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh, gia đình cần nâng cao ý thức trong việc quản lý, giám sát con em, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống đuối nước cho các em học sinh, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè.

