Nam thanh niên quay được cảnh mình bị xe tải đâm tử vong trên cao tốc

Chàng trai 21 tuổi một tay đặt trên ghi-đông, tay kia cầm điện thoại - và mặc dù làn đường trông có vẻ vắng tanh nhưng một chiếc xe tải lớn đang tiến sát phía sau.

Thảm họa ập đến khi chiếc xe tải bất ngờ tông vào người nhân viên bán hàng từ phía sau, hất anh ta ra văng khỏi xe máy và lăn xuống lề đường.

Các bác sĩ cấp cứu tuyên bố Mohammad đã tử vong tại hiện trường.

Nam thanh niên này đến từ Petaling Jaya, Malaysia và đang đi du lịch cùng bạn bè đến Kuantan để tham gia một buổi tụ tập mô tô.

Phó Giám đốc Cảnh sát Maran, Mohamad Zamri Mohamad Zaber cho biết: "Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Yamaha Y15 của Sharfie va chạm với một chiếc xe tải đang chạy cùng hướng về phía Kuantan. Cả hai phương tiện đều đi trên làn đường chậm. Nạn nhân bị văng khỏi xe máy và rơi xuống đường. Anh ta tử vong ngay tại chỗ".

Người tài xế xe tải 47 tuổi không bị thương và có thể đã không nhìn thấy Mohammad khi anh ta chạy trên Đường cao tốc Bờ Đông.

Vụ việc đang được điều tra vì nghi ngờ tử vong do lái xe liều lĩnh hoặc nguy hiểm.

Tác giả: Hải Vân (Theo The Sun)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn