Mua được cây đào thế về trưng Tết, gia chủ giận 'tím mặt' khi xem lại camera lúc nửa đêm

Hoa đào là một trong những loại hoa rất được ưa chuộng trong dịp Tết. Vào ngày lễ cổ truyền, gia đình dù thiếu đến mấy cũng phải có một cành đào trang trí trong nhà cho ra không khí Tết. Tuy nhiên, dịp Tết cũng là thời điểm trộm cắp lợi dụng sơ hở để hoành hành. Như mới đây, câu chuyện một gia đình bị trộm cây đào vừa mua về để trưng Tết đang thu hút bàn tán của dân mạng.

Theo chia sẻ, chủ nhân đoạn video cho biết gia đình anh mới mua được 1 cây đào thế rất đẹp. Nhưng không ngờ chỉ 2 hôm sau thì cây đào đón Tết của gia đình đã "không cánh mà bay", chỉ còn lỏng chỏng chiếc chậu rỗng cùng ít đất và sỏi rơi giữa sân nhà.

Sau đó, gia chủ đã check camera và chứng kiến được màn trộm cắp không thể táo tợn hơn của kẻ xấu.

Clip: Mua cây đào thế mới trưng được 2 ngày đã 'không cánh mà bay', gia chủ xem lại camera liền 'tức nghẹn' (nguồn: @trang_dong92)

Cụ thể, trong video cắt từ camera giám sát cho thấy, thời điểm xảy ra là khoảng 5h30 sáng 24/1, lúc này trời đang còn nhập nhoạng tối. Cây đào lớn được đặt trưng bày ngay trước sân nhà, trên cây có treo đèn led sáng lấp lánh để trang trí.

Tiếp đó, có một người ăn mặc kín mít, đầu đội mũ và che mặt, bước từ trên ô tô xuống rồi tiến lại gần cây đào. Trong tíc tắc, người này quật ngã cây đào khiến nó nằm đổ ngang xuống đất.

Nhưng vì cây đào khá lớn và nặng, tên trộm đã phải quay lại ô tô, lấy thêm dụng cụ để "bứng" cây cho dễ. Sau ít phút loay hoay, kẻ gian đã thành công bê cây đào thế, đưa vào cốp xe của mình rồi ung dung phóng đi mất.



Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra hoang mang và tiếc thay cho gia chủ khi để mất cây đào vào tay kẻ gian. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi ngờ trước sức mạnh của gã trộm, bởi nhìn mắt thường cũng có thể thấy cây đào rất lớn nhưng 1 mình y đã có thể "bứng" đi dễ dàng.

Đồng thời, cũng có một số ý kiến cho rằng chủ nhà nên nhờ công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, phía gia đình bị mất chia sẻ rằng, vì kẻ gian chủ ra tay nên đã đậu xe tránh camera, không ghi lại được biển số xe thì sẽ rất khó tìm ra tung tích tên trộm.

Hiện sự việc vẫn đang khiến dân tình xôn xao, bàn tán.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn