Rạp cưới dài cả cây số khiến dân mạng trầm trồ: Chắc mời cả huyện tham dự?

Đám cưới là dịp trọng đại của mỗi cặp đôi, do đó, ai cũng muốn dịp này được tổ chức tươm tất, trọn vẹn nhất có thể. Để đám cưới được trọn vẹn không thể không nhắc đến dàn khách mời tham dự, đây chính là niềm vinh hạnh của hai bên gia đình khi được đón tiếp.

Cũng liên quan đến khách mời dự đám cưới, những ngày qua, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một đám cưới chuẩn bị phông rạp kéo dài cả cây số khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Đám cưới dài cả cây số khiến nhiều người trầm trồ)

Theo người đăng tải clip, khung rạp được dựng lên ở một khu đất trống rộng rãi, thoáng mát. Bên trong khung rạp đã được chuẩn bị sẵn sàng bàn ghế, chén bát, chỉ đợi khách đến là sẽ lên bàn tiệc. Người quay clip phải đi xe máy mới quay lại được độ hoành tráng của đám cưới này.

Rạp cưới kéo dài cả cây số khiến nhiều người ngạc nhiên. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự hoành tráng của gia đình dâu rể trong đám cưới này. Cư dân mạng còn dự đoán, có lẽ, đám cưới này mời cả huyện đến tham dự nên mới dựng rạp dài cả km như vậy.

Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Phen này chỉ khổ mấy anh em chụp ảnh thôi, đi rã rời chân cũng chưa chụp xong"

"Gia đình này chắc phải mời cả huyện ăn cỗ. Chào rượu xong từng này bàn chắc ngất 1 tuần chưa tỉnh"

"Ôi nhìn mà choáng ngợp, đám cưới dài cả km là có thật. Từng này khách, chắc cô dâu - chú rể cũng "khởi nghiệp" thành công lắm nè".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn