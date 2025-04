Máy bay đâm vào đường dây điện rồi lao xuống đường, 4 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Chiếc máy bay nhỏ đã bốc cháy khi rơi xuống một cánh đồng và con đường ở miền trung Illinois, Mỹ.

Các nhà chức trách cho biết hai người đàn ông và hai người phụ nữ trên chiếc máy bay một động cơ Cessna 180 đã thiệt mạng trong vụ tai nạn lúc 10h15 sáng 19/4.

Đây là vụ tai nạn máy bay chết người thứ hai trong vòng 24 giờ tại quốc gia này. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) xác nhận máy bay đã va vào đường dây điện trước khi rơi xuống đất.

Người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ lớn khi máy bay rơi.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: WCIA)

Kynnedi Goldstein nói với CBS News Chicago: "Tôi đang ngồi trong phòng và chuẩn bị bật một chương trình lên thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động.

Giống như có một tiếng nổ lớn, sau đó điện của chúng tôi mất trong một giây, rồi máy phát điện lại hoạt động".

Sau đó, Kynnedi ra phòng tắm nắng và nhìn thấy khói. Cô và bạn mình đã đến hiện trường vụ tai nạn để xem chuyện gì đang xảy ra.

Cục Hàng không Liên bang và NTSB sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng về những gì đã xảy ra.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn