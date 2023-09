Lời khai của kẻ nhẫn tâm ném cháu bé 4 tuổi từ trên cầu xuống sông ở An Giang

Liên quan vụ ném cháu bé 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông với độ cao khoảng 7m gây bức xúc trong nhân dân, sáng 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người.

Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Tầm)

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Hồng Hải khai có quan hệ tình cảm với mẹ cháu bé là T.T.V. (SN 1991, trú tại quận 7, TP.HCM) một thời gian rồi chia tay nhau.

Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (SN 2019) nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải. Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng.

Đến khoảng 10h30 ngày 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi, khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) rồi ném bé xuống sông Long Xuyên.

Cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển ghe chở lúa từ hướng xã Mỹ Khánh ra Sông Hậu, kịp thời phát hiện cứu vớt cháu bé an toàn.

Cầu Tôn Đức Thắng nơi Hải ném cháu bé xuống sông. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, khoảng 11h30 phút ngày 11/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận được thông báo của Công an TP Long Xuyên về việc người dân phát hiện 1 nam thanh niên đứng trên cầu Tôn Đức Thắng ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Long Xuyên, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an TP Long Xuyên và các đơn vị chức năng, nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt nóng kẻ đã ném cháu bé xuống sông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được Huỳnh Hồng Hải đang lẩn trốn tại khu vực phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên.

Tác giả: TIẾN TẦM - HOÀNG THỌ

Nguồn tin: vtc.vn