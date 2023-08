Lời khai nghi phạm mang theo súng nhựa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Your browser does not support the video tag.

Clip: Vụ cướp tiệm vàng vào chiều 18/8 tại Hưng Yên.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Duy Anh Quân (SN 2006, trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội "Cướp tài sản".

Quân bị bắt giữ vào ngày 27/8 khi đang chuẩn bị từ nhà bạn gái ở TP. Vinh về nhà ở thị xã Hoàng Mai. Thời điểm bị bắt, Quân không kháng cự, cúi đầu nhận tội.

Lê Duy Anh Quân tại thời điểm bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quân khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Để chuẩn bị cho vụ cướp, ngày 17/8, Quân mua búa, súng đồ chơi và mua xe máy cũ không gắn biển kiểm soát, mang giấu ở nghĩa trang xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Chiều 18/8, Quân nhờ bạn chở đến chỗ cất giấu, rồi lấy xe đi cướp. Khoảng 13h21 cùng ngày, Quân mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt cầm theo 1 túi nilon màu đen đi vào cửa hàng vàng Phương Liên ở số nhà 270, Chợ đường cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Tại đây, Quân đã dùng búa đập tủ kính cướp 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng, sau đó đối tượng bỏ lại 1 súng nhựa màu đen, búa bằng kim loại tại hiện trường và tẩu thoát bằng xe máy không biển kiểm soát theo Quốc lộ 5 về hướng Hà Nội.

Hiện trường tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Gây án xong, Quân mang xe đến đoạn đường gần cao tốc ở huyện Văn Giang, giấu xe trong bụi rậm, rồi gọi bạn đưa đi tiêu thụ tài sản. Đối tượng khai đã đem bán tang vật cướp được cho 5 cửa hàng.

Qua làm việc với cán bộ điều tra, Quân còn khai nhận vào trưa 12/8 đã cùng Hồ Ngọc Bắc (sinh ngày 19/10/2005, thường trú xóm 3A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai) trộm cắp 1 điện thoại trị giá khoảng 11,5 triệu đồng tại thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Đáng chú ý, năm 2022, Quân đã bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xử 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản. Thời điểm gây ra vụ cướp tiệm vàng và vụ trộm cắp tài sản nói trên, Quân đang trong thời gian chấp hành án.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn