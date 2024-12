Liên tiếp bắt giữ 03 đối tượng truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn

Xác định công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hạn chế việc phát sinh tội phạm mới, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, thời gian qua, Công an huyện Hưng Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp truy bắt và vận động đối tượng truy nã đầu thú.

Theo đó, ngày 16/12/2024, tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1973), quê quán xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, đối tượng này bị Ban điều tra hình sự Sư đoàn 968 (Quân khu 4) truy nã vào năm 1999 về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”, “Đào ngũ”. Sau khi bị truy nã, Nguyễn Văn Phương bỏ trốn rồi lập gia đình và cư trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an huyện Hưng Nguyên xác định đối tượng làm nghề nương rẫy tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk nên đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh, bắt giữ.

Đối tượng Phan Đình Đào

Đối tượng Đinh Đức Mạnh

Trước đó, ngày 15/12/2024, tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hưng Nguyên thành lập 02 tổ công tác bắt giữ 02 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong cùng một vụ án, bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã vào năm 1991. Đó là Phan Đình Đào (sinh năm 1965) trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và Đinh Đức Mạnh (sinh năm 1971) trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương

trình điều tra, xác minh, truy tìm gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân và nơi ở, hầu như không trở về địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, 02 đối tượng trên đã bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ sau 33 năm lẩn trốn.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn