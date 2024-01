Làm rõ trách nhiệm bệnh viện thu sai tiền của 24.699 lượt người xét nghiệm

Liên quan đến nhiều sai phạm kéo dài tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, thông tin hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Sở đang yêu cầu Bệnh viện Da liễu thực hiện kết luật của thanh tra, làm rõ trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Huỳnh Phúc Sơn, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An, cho biết sau khi có kết luận của thanh tra, bệnh viện đã họp, trách nhiệm chính thuộc ban giám đốc bệnh viện, việc xử lý kỷ luật thì phải chờ đề xuất của Sở Y tế gửi UBND tỉnh Nghệ An quyết định.

Trước đó, sau thời gian dài xác minh, Sở Y tế Nghệ An đã có kết luận liên quan những nội dung công dân phản ánh liên quan đến các sai phạm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An

Theo, báo cáo số liệu tổng hợp nấm nhuộm soi và ghẻ nhuộm soi của Bệnh viện Da liễu Nghệ An từ ngày 1-1-2019 đến ngày 13-12-2021, bệnh viện đã thu tiền của 24.699 lượt người xét nghiệm với số tiền gần 1,7 tỉ đồng. Trong khi đó, nhân viên bộ phận xét nghiệm xác nhận trong thời gian trên bệnh viện không thực hiện dịch vụ xét nghiệm vi nấm nhuộm soi và ghẻ nhuộm soi.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An nơi xảy nhiều sai phạm

"Hành vi vi phạm pháp luật này không thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Y tế. Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh Nghệ An giao các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ hành vi vi phạm này, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật" - kết luận của Sở Y tế Nghệ An khẳng định.

Ngoài ra, số liệu thực tế nguồn thu khám, chữa bệnh (khi Bệnh viện Da liễu Nghệ An còn là Trung tâm Chống phong - da liễu) năm 2016 và năm 2017 chỉ hơn 1,7 tỉ đồng, nhưng trong Đề án xin thành lập bệnh viện đã được nâng lên lần lượt là hơn 8 tỉ đồng và hơn 10 tỉ đồng.

Năm 2018, thực tế chỉ có hơn 2,6 tỉ đồng đã được nâng khống lên 12,2 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã phê duyệt theo con số được nâng khống.

Về phản ánh dù chưa có kết quả trúng thầu nhưng BV cho Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng Hoàng Anh vào thi công tháo dỡ, sửa chữa mái nhà khám bệnh Laser và thẩm mỹ; sửa chữa kho thuốc, nhà xe bệnh viện vào năm 2022, kết luận cho thấy đây là hành vi vi phạm quy định đấu thầu.

Bên cạnh đó, qua xác minh, Sở Y tế Nghệ An còn phát hiện Bệnh viện Da liễu Nghệ đã lập khống hợp đồng lao động cho 7 điều dưỡng. Theo đó, các hợp đồng thể hiện được ký ngày 31-12-2020 và có thời hạn 6 tháng (từ ngày 1-01-2021 đến ngày 30-6-2021).

Kết luận số 1645 mới đây của của Sở Y tế Nghệ An đã chỉ ra sai phạm của từng cá nhân, tập thể, trong đó, riêng cá nhân ông Huỳnh Phúc Sơn, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An, sai phạm nhiều nhất với tư cách là người đứng đầu bệnh viện.

Về biện pháp xử lý đối với Bệnh viện Da liễu Nghệ An, Sở Y tế đề nghị cấp ủy chi bộ bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, đồng thời xem xét hình thức kỷ luật phù hợp với cá nhân, tập thể sai phạm (nếu có).

Về việc lập số liệu không đúng trong dự thảo đề án thành lập bệnh viện trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và lập khống hợp đồng lao động cho 7 điều dưỡng, "hai hành vi này liên quan đến kết quả phê duyệt Đề án thành lập bệnh viện và điều kiện cấp phép khám, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho Bệnh viện Da liễu Nghệ An khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục hoạt động khám, chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao".

Về sai phạm không thực hiện xét nghiệm mà thu tiền, số tiền lên đến hơn 1,6 tỉ đồng, Sở Y tế Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An giao các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động