Làm rõ thông tin 'cha đánh con trong lồng sắt'

Ngày 30-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm thông tin và đang làm rõ video được lan truyền trên mạng với nội dung "người cha đánh con trong lồng sắt".

Bước đầu, xác định vụ việc xảy ra tại một khu trọ trong khu dân cư Thuận Giao, thuộc phường Thuận Giao.

Người đàn ông trong video tên Nam, thường ngày buôn bán vé số. Hằng ngày, ông chở các con (gồm ba bé trai, lớn nhất 4 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi) bằng xe máy, cho các bé ngồi trong chiếc lồng sắt ở phía sau yên xe.

Đây là chiếc lồng sắt được bao quanh bốn phía, còn phía trên không bị bịt kín mà có mái che mưa nắng.

Trong video được lan truyền trên mạng, ông Nam dùng tay đánh nhiều cái vào người một bé trai đang ngồi trong lồng sắt (lúc này xe đậu trước cổng khu trọ).

Lãnh đạo UBND phường Thuận Giao cho biết công an phường đã mời người đàn ông này lên làm việc, yêu cầu cam kết không được đánh con.

Theo lời ông Nam thì ba bé trai là con của ông, người mẹ không sống cùng.

Tuy nhiên, để có căn cứ làm rõ vụ việc và đảm bảo quyền lợi của các bé, cơ quan chức năng đang xác minh mối quan hệ giữa ông Nam và ba bé trai.

Đồng thời, với bé trai bị đánh trong video, cơ quan chức năng cũng sẽ giám định thương tích để có căn cứ xử lý.

"Chúng tôi đang nhanh chóng xác minh để có biện pháp tốt nhất bảo vệ quyền lợi cho các bé" - lãnh đạo phường Thuận Giao cho biết.

