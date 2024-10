Làm giả giấy đăng ký xe ô tô, lừa chiếm đoạt 800 triệu đồng

Pháp luật

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định truy nã đối với bị can Bồ Thị Thúy An (SN 1987; quê quán huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.