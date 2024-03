Kịp thời khắc phục sự cố dầu tràn ra đường

Hình ảnh chiến sỹ CSGT Công an Nghệ An đang cào cát để xử lý dầu tràn ra đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 19/3, tại Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Khi đang lưu thông trên đường, một chiếc xe ô tô đầu kéo bất ngờ gặp sự cố khiến thùng chứa nhiên liệu Dieszen bị nứt, làm dầu chảy tràn ra đường, kéo dài hàng trăm mét, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT (Công an Nghệ An) đã nhanh chóng cử lực lượng xuống phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời dùng cát, chổi để xử lý số dầu tràn ra đường, giúp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Chiếc xe đầu kéo gặp sự cố khiến dầu tràn ra đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Chứng kiến lực lượng Cảnh sát giao thông nỗ lực thu dọn vệ sinh hiện trường, một số người dân cũng đã nhiệt tình hỗ trợ dọn dẹp để các phương tiện lưu thông qua khu vực thuận tiện, an toàn.

Đây là hành động đẹp và ý nghĩa của các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Nghệ An, qua đó góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

