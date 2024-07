Kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Đường dây 500 kV mạch 3 qua Nghệ An

Trong tỉnh

Ngày 12/7, Đoàn công tác do ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đến hiện trường đang thi công các vị trí cột thuộc các huyện Diễn Châu, Yên Thành kiểm tra, đôn đốc tiến độ; động viên cán bộ, công nhân đang thi công dự án Đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn Nghệ An.