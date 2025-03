Khởi tố 3 tội danh đối với kẻ sát hại chiến sĩ Cảnh sát cơ động

Pháp luật

Ngày 4/3, Cơ quan CSCĐ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hữu Trí (tên gọi khác: Tý Heo, SN 1987; HKTT đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) để điều tra về các tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản", "Chống người thi hành công vụ".