Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn

Công điện nêu rõ: Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh, vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 12/01/2025, tại KM 21+800, Tỉnh lộ 542D, thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng đi từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn bị mất lái đâm vào nhà dân. Ngay sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tới hiện trường để khám nghiệm hiện trường và thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông, nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Kỳ Sơn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định; xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát và tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến đường quản lý, đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn đối với các tuyến đường miền núi.

Đồng thời rà soát hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các điểm đen (che khuất tầm nhìn, đoạn đường có độ dốc lớn...) các điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông để lắp đặt hệ thống cảnh báo; tuyên truyền đến các chủ phương tiện, lái xe khi đi qua những cung đường này.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; Kế hoạch số 670/KH-UBND ngày 28/8/2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới; Công điện số 49/CĐ-UBND ngày 21/12/2024 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân…

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn