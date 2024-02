Iraq bắt giữ thủ lĩnh cấp cao phụ trách quản trị và tài chính của tổ chức IS

Các tay súng IS trên đường phố tại Raqa (Syria), ngày 30/6/2014. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Các lực lượng an ninh Iraq xác nhận đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong tuyên bố ngày 13/2, Cơ quan chống khủng bố (CTS) của Iraq nêu rõ các đặc vụ đã truy lùng và bắt giữ nghi phạm sau khi đối tượng này xâm nhập Iraq với những tài liệu giả mạo để tiếp tục hành động khủng bố.

CTS không tiết lộ danh tính đối tượng, song cho biết đây là một nhân vật kỳ cựu của IS phụ trách mảng quản trị và tài chính của IS.

Một nguồn tin an ninh tiết lộ đối tượng bị bắt giữ là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của IS và các cơ quan an ninh của Iraq có thông tin về những kế hoạch mà nhân vật này âm mưu triển khai tại Iraq.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS đã ẩn náu tại các sa mạc và khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện những cuộc tấn công du kích nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn