Hoang tàn nhà chiếu hình vũ trụ duy nhất Việt Nam

Phía ngoài nhà chiếu hình vũ trụ có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài không được sử dụng.

Nằm giữa lòng TP Vinh (Nghệ An), công viên Trung tâm TP Vinh có diện tích gần 26ha, được xây dựng và đón khách từ năm 2005, từng là nơi vui chơi giải trí cho nhiều người dân trong và ngoài tỉnh. Công viên cũng được xem như là “lá phổi” của đô thị có tác dụng điều hòa khí hậu của TP.

Năm 1998, nhà chiếu hình vũ trụ được UBND tỉnh Nghệ An chính thức thành lập. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 7,4 tỷ đồng, trong đó phần máy móc do phía Nhật Bản tài trợ trị giá 5 tỷ đồng. Khoảng 2,4 tỷ đồng còn lại là ngân sách UBND tỉnh Nghệ An cấp để xây dựng phần cơ sở vật chất. Đây là công trình nằm trong diện viện trợ văn hóa (CGA) của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam.

Dãy ghế phục vụ du khách

Ngày 12/9/1998, tòa nhà chiếu hình vũ trụ hoàn thành được đưa vào sử dụng với kiến trúc độc đáo: Mang hình dáng một chiếc máy bay tàng hình, bên trong được trang bị máy móc hiện đại. Ngay giai đoạn đầu đưa vào hoạt động, công trình đã thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh, sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cũng như các chuyên gia đến tham quan, học tập, nghiên cứu.

Năm 2004, UBND tỉnh Nghệ An đã quy hoạch, giao Cty CP Trung Long xây dựng công viên trung tâm TP Vinh. Công trình nhà chiếu hình vũ trụ nằm lọt giữa khu đất này. Người dân, khách tham quan muốn đi vào nhà chiếu hình vũ trụ này đều phải đi qua cổng công viên. Sau đó một thời gian lượng khách, học sinh, sinh viên đến nhà chiếu hình vũ trụ không còn nhiều như trước. Sau thời gian dài, tòa nhà nằm sâu bên trong ít ai đến tham quan; và công trình xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng.

Máy móc phủ lớp bụi dày.

Theo ghi nhận, cấu trúc bên ngoài của công trình đã bị thay đổi. Từ kiến trúc độc đáo có hình dáng một chiếc máy bay thì nay lại biến thành tiểu cảnh, nhằm phục vụ cho việc chụp hình.

Trên tầng 2, nơi phục vụ chiếu hình và đặt trang thiết bị, sau nhiều năm bỏ không, các thiết bị ở đây bị bám một lớp bụi dày và mạng nhện, một số cấu kiện bị tháo, nằm vương vãi. Các ghế xem phục vụ du khách cũng phủ một lớp bụi. Phần máy chiếu, nơi là “trái tim” của trung tâm, đã bị tháo bỏ một số bộ phận. Một công trình với hàm lượng giáo dục, khoa học lớn bị rơi vào tình trạng như vậy, không khỏi khiến nhiều người dân tiếc nuối.

Tác giả: Kim Long - Quang Vinh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam