Hiện có 147 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ hơn 124,2 tỷ đồng cho Chương trình “Tết vì người nghèo - Giáp Thìn năm 2024​​​​​​​​​”​

Các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật trực tiếp tại Lễ phát động Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Giáp Thìn 2024”; hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản: Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An: Số tài khoản: 3751.0.9039471.00000 tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Hoặc tài khoản: 51010005288288 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Hoặc số tài khoản 3601238666666 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Nghệ An. Nội dung chuyển khoản: Tên tổ chức, cá nhân + ủng hộ Tết VNN 2024. Hoặc đi trao trực tiếp cho các đối tượng ở các địa phương (liên hệ trực tiếp với chính quyền hoặc MTTQ các địa phương để được hướng dẫn và ghi nhận kết quả thực hiện). Thời gian tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện từ ngày 10/01/2024 đến ngày 07/02/2024 (tức 28/12 Âm lịch).