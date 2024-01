Tính đến 17h ngày 18/01, có 101 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ hơn 107 tỷ đồng cho Chương trình “Tết vì người nghèo - Giáp Thìn năm 2024​​​​​​​​​”​

Các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật trực tiếp tại Lễ phát động Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Giáp Thìn 2024” sẽ được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 21/01/2024 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh; hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản: Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An: Số tài khoản: 3751.0.9039471.00000 tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Hoặc tài khoản: 51010005288288 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Hoặc số tài khoản 3601238666666 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Nghệ An.