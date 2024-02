Hành trình triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65kg ma túy

Pháp luật

Một trong những chiến công của Công an tỉnh Bình Dương trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết 2024 là phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) khám phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Võ Văn Quyên cầm đầu, thu giữ hơn 65 kg ma túy các loại.