Hàng nghìn bệnh nhân bị thu khống tiền xét nghiệm

Nhiều sai phạm

Thời gian qua, dư luận tại tỉnh Nghệ An “nóng” chuyện sai phạm tại Bệnh viện Da liễu (BVDL) Nghệ An khiến nhiều người bất bình. Do vậy, sau khi có đơn thư phản ánh của công dân, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ xác minh và kết luận liên quan đến vụ việc.

Theo Kết luận số 1645 ngày 31/5/2023 của Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho thấy: BVDL Nghệ An đã dựng khống số liệu tài chính của bệnh viện bằng cách nâng khống nguồn thu khám, chữa bệnh năm 2016, 2017, 2018 lên khoảng 6 lần trong Đề án thành lập bệnh viện để được các cấp phê duyệt thành lập BVDL Nghệ An, phê duyệt phương án tự chủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Chống phong - Da liễu. Bệnh viện đã lập khống hợp đồng lao động cho 7 điều dưỡng có thời hạn 6 tháng (từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021). Tuy nhiên, thực tế, 7 điều dưỡng này không làm việc tại bệnh viện. Phía bệnh viện lý giải, việc lập khống hợp đồng để hoàn thiện thủ tục trình thẩm định cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh tại địa điểm mới theo quyết định thành lập BVDL Nghệ An.

Tiếp đó, dù chưa có kết quả trúng thầu nhưng bệnh viện đã cho Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng Hoàng Anh vào thi công tháo dỡ, sửa chữa mái nhà khám bệnh Laser và thẩm mỹ; sửa chữa kho thuốc, nhà bảo vệ, nhà xe bệnh viện vào năm 2022. Kết luận của Sở Y tế tỉnh Nghệ An còn nêu: Đây là hành vi vi phạm quy định đấu thầu. Và một trong những sai phạm lớn nhất của BVDL Nghệ An được Sở Y tế Nghệ An chỉ ra là đã thu khống tiền xét nghiệm của hàng chục nghìn bệnh nhân với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Theo đó, bệnh nhân sau khi thăm khám, bác sĩ tại bệnh viện sẽ chỉ định xét nghiệm. Bệnh nhân đưa phiếu chỉ định xét nghiệm đến quầy thu phí của bệnh viện để nộp tiền.

Theo báo cáo số liệu tổng hợp nấm nhuộm soi và ghẻ nhuộm soi của BVDL Nghệ An từ ngày 1/1/2019 đến ngày 13/12/2021, bệnh viện đã thu tiền của 24.699 lượt người xét nghiệm với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trong khi đó, nhân viên bộ phận xét nghiệm xác nhận, trong thời gian trên bệnh viện không thực hiện dịch vụ xét nghiệm vi nấm nhuộm soi và ghẻ nhuộm soi. Nguồn thu hơn 1,6 tỷ đồng này được nhập vào nguồn thu chung, được trích lập các quỹ và sử dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện. Sở Y tế tỉnh Nghệ An kết luận, việc không thực hiện xét nghiệm mà thu tiền là vi phạm quy định của pháp luật.

Chuyển Cơ quan điều tra

Sau khi có kết luận thanh tra về nhiều sai phạm xảy ra tại BVDL Nghệ An, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ. Theo lãnh đạo Sở Y tế, trước đó khi có kết luận thanh tra tại BVDL Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã dự họp và chỉ đạo Sở Y tế chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ sự việc. Thực hiện chỉ đạo, cuối tháng 12/2023, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Sở Y tế chuyển sang cơ quan Công an.

Cũng trong diễn biến liên quan, sau khi có kết luận của Sở Y tế về những sai phạm xảy ra tại BVDL Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế phân công ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thực hiện việc đôn đốc, giám sát các hoạt động của bệnh viện. Qua trao đổi, ông Lê cho biết: “Hiện tôi được lãnh đạo Sở phân công đôn đốc, giám sát hoạt động của bệnh viện để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, thành lập khoa phòng. Còn điều hành mọi hoạt động của đơn vị y tế này vẫn do ông Sơn (ông Huỳnh Phúc Sơn - Giám đốc BVDL Nghệ An) đảm nhiệm. Sau khi có kết luận, đến nay các hoạt động của BVDL Nghệ An có nhiều thay đổi tích cực hơn”.

