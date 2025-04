Hàng ngàn giáo viên ở Đắk Lắk bị thu hồi tiền phụ cấp ưu đãi

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo thu hồi số tiền chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo do trước đó chi sai quy định. Điều khiến các giáo viên lo lắng là thời gian truy thu quá ngắn, khiến họ dễ rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí túng quẫn.

Thu hồi hơn 125 tỉ đồng trong gần 8 tháng

UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản gửi 19 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn các xã: Phú Xuân, Tam Giang, Phú Lộc, Ea Toh yêu cầu thu hồi tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk thông báo thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi chi sai quy định trong thời gian ngắn khiến nhiều giáo viên lo lắng

Việc thu hồi được thực hiện sau khi Thanh tra tỉnh Đắk Lắk có kết luận thanh tra đột xuất việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và ban hành quyết định thu hồi hơn 125 tỉ đồng chi sai.

Chủ tịch UBND huyện Krông Năng yêu cầu các trường thu hồi khoản chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vượt định mức quy định từ tháng 6-2021 đến tháng 8-2024 số tiền hơn 16 tỉ đồng. Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch thu hồi phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, nộp vào tài khoản tiền gửi của Thanh tra tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20-12.

Tương tự, UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành thông báo gửi 28 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn các xã Hòa An, Hòa Tiến, Ea Kuăng, Ea Kly và thị trấn Phước An yêu cầu thu hồi số tiền gần 22 tỉ đồng.

UBND huyện Krông Pắk thông báo thu hồi gần 22 tỉ đồng tại 28 trường

Theo UBND huyện Krông Pắk, trong trường hợp UBND cấp huyện kết thúc hoạt động theo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch thu hồi đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-12 và báo cáo đơn vị phụ trách sau khi sáp nhập (xã mới) để tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định.

Đề nghị thời gian thu hồi bằng thời gian chi trả sai

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Tóh, huyện Krông Năng) phải thu hồi hơn 2 tỉ đồng. Theo tính toán của các giáo viên, trung bình mỗi người phải nộp gần 40 triệu đồng trong vòng gần 8 tháng.

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân phải thu hồi hơn 2 tỉ đồng

Một giáo viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết đang vô cùng lo lắng khi nhận được văn bản thu hồi tiền phụ cấp ưu đãi. Theo giáo viên này, thời gian được xác định chi trả sai là 38 tháng nên số tiền tăng thêm hàng tháng không nhiều. Trong khi đó, theo kế hoạch thu hồi thì phải trả lại trong vòng chưa đầy 8 tháng.

"Hai vợ chồng đều là giáo viên, tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi có 2 con đang học đại học, 1 con cấp 2 nên thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Giờ phải trả khoảng 13 triệu đồng/tháng nên không biết phải sống thế nào, thậm chí rơi vào cảnh túng quẫn" - giáo viên này lo ngại.

Tượng tự, một giáo viên tiểu học ở huyện Krông Pắk chia sẻ phần lớn thầy cô đều đồng tình trả lại số tiền chi sai. Tuy nhiên, giáo viên này đề nghị kế hoạch thu hồi phải có thời gian tương đồng với thời gian chi trả sai để thầy cô còn xoay xở.

Giáo viên này đề nghị cơ quan chức năng phải làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ việc.

"Nhận được văn bản thu hồi tiền phụ cấp trong thời gian ngắn, nhiều giáo viên vô cùng hoang mang, lo lắng. Điều này không chỉ làm đảo lộn cuộc sống mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, ảnh hưởng đến việc dạy học" - giáo viên này bức xúc.

Trước đó, Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, ngày 4-6-2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi Quyết định 861 có hiệu lực, nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thay đổi khu vực nên giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi mức thấp hơn. Tuy nhiên, nhiều địa phương và Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk "quên" cập nhật, vẫn áp dụng khu vực cũ để chi trả phụ cấp ưu đãi dẫn đến chi trả vượt mức quy định. Ngoài các đơn vị cấp huyện, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng chi sai hơn 12 tỉ đồng Giữa tháng 4-2025, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết luận thanh tra đột xuất về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo tại 15 địa phương cấp huyện và Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk. Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, do không cập nhật kịp thời Quyết định 861, 13 đơn vị đã chi sai quy định hơn 125 tỉ đồng từ tháng 6-2021 đến tháng 9-2024. Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị thu hồi toàn bộ số tiền phụ cấp chi sai và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động