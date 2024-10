Hai anh em ruột cầm dao, kiếm chém trọng thương trưởng công an xã

Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng - Ảnh: CACC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều tối 5-10, một lãnh đạo UBND xã Tân Hương (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết lực lượng chức năng vừa bắt được 1 trong 2 người liên quan đến vụ dùng kiếm chém trọng thương trưởng công an xã Tân Hương.

Theo vị này, nghi phạm bị bắt là Lục Văn Hùng (tên khác Lục Văn Chuyền, 49 tuổi, ở thôn Khe May, xã Tân Hương). Hiện lực lượng công an đang phối hợp cùng lực lượng chức năng để truy bắt Lục Văn Đông (45 tuổi, em trai của Hùng).

Theo Công an tỉnh Yên Bái, khoảng 15h30 ngày 4-10, Công an xã Tân Hương nhận được tin báo của người dân về việc tại thôn Khe May (xã Tân Hương) Lục Văn Đông có hành vi dùng kiếm đe dọa, không cho người dân gặt lúa.

Tổ công tác do thiếu tá Lương Văn Chiến, trưởng Công an xã Tân Hương, dẫn đầu cùng 3 cán bộ công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe May đến giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, lúc này Lục Văn Hùng (49 tuổi, là anh trai của Lục Văn Đông) cầm dao đe dọa và chửi bới tổ công tác.

Tổ công tác đã yêu cầu Hùng bỏ dao xuống nhưng Hùng không chấp hành nên thiếu tá Chiến đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo (súng đạn cao su) yêu cầu Hùng chấm dứt hành vi đe dọa tổ công tác.

Đại tá Đinh Xuân Thiệp, phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thăm hỏi thiếu tá Lương Văn Chiến - Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái



Tuy nhiên, Hùng không chấp hành lại còn dùng dao đuổi tổ công tác. Cùng lúc đó, Lục Văn Đông từ trên đồi chạy xuống tay cầm kiếm dài khoảng 1,5m chém vào lưng và sau gáy thiếu tá Chiến rồi tiếp tục đuổi theo các thành viên của tổ công tác.

Sau đó Hùng và Đông cầm theo hung khí chạy về phía đồi bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thiếu tá Chiến đã được đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu vết thương.

Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, vết thương không còn gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ