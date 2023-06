Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô, thu lợi 20 tỷ

Tối 22/6, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ, quy mô lớn, hoạt động trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đây là đường dây được xác định hoạt động từ năm 2019 đến nay, đã sản xuất, in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, số tiền hưởng lợi lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Cuối tháng 2/2023, Công an TP.Hà Tĩnh xác định, có một đường dây làm giả giấy tờ, giao dịch trên không gian mạng nên đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, xác lập chuyên án mang bí số “0323G”, quyết tâm đấu tranh triệt phá.

Suốt 5 tháng, lực lượng cán bộ, chiến sỹ, lãnh đạo Công an TP.Hà Tĩnh đã rất “căng não” để đấu tranh, bóc gỡ đường dây này.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Tĩnh xác định, danh tính đối tượng thường xuyên đăng các bài quảng cáo trên tài khoản Facebook có tên “Làm Bằng Các Loại” với nội dung: “Nhận làm mới và cấp lại các loại CMND, căn cước, đăng ký xe, Cavet, bằng cấp 3 đến đại học, GPLX xe máy, ô tô hạng B2, C... và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc", với giá 2 triệu đồng, là Nguyễn Văn Giỏi (29 tuổi), trú thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều tra bước đầu, Công an TP.Hà Tĩnh xác định, đường dây này làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều tỉnh thành khác nhau, có sự câu kết chặt chẽ, phân công vai trò với từng đối tượng và có nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan công an.

Nguyễn Văn Giỏi bị bắt giữ tại CQĐT.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 17/03/2023, Ban chuyên án quyết định phá án. Công an TP.Hà Tĩnh đã huy động 20 cán bộ chiến sỹ, chia thành 03 mũi đồng loạt bắt giữ Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994), trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Văn Mạnh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1985) cùng trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội; Phạm Văn Minh (SN 1993), trú tại thôn Bắc Quang, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Văn Minh, cơ quan điều tra thu giữ gần 2000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng.

Bị can Phạm Văn Mạnh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Vào năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu và nghiên cứu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Mạnh mua các loại máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... để làm công cụ thực hiện hành vi. Sau đó, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và tuyển cộng tác viên thì Nguyễn Văn Giỏi đã liên lạc và nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng cho Mạnh. Khi có khách liên hệ đặt mua các loại giấy tờ giả các đối tượng làm và yêu cầu cung cấp địa chỉ nhận hàng. Sau khi “sản xuất” xong giấy tờ giả cho khách hàng, Minh làm nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào một tài khoản do Mạnh quản lý.

Ngày 25/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Minh và Nguyễn Thị Hằng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh xác định, từ năm 2019 đến nay Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Hàng nghìn con dấu của các cơ quan, tổ chức được các đối tượng làm giả rất tinh vi.

Từ đường dây nói trên, CQĐT Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng, bắt giữ Lê Văn Bộ (SN 1987), HKTT xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (Lê Văn Bộ từng có một tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”) và Lê Hồng Tuyến (SN 1990), xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện đang trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh cùng 6 đối tượng khác.

Các loại phôi làm bằng giả.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, Công an TP.Hà Tĩnh đã thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu làm giả của các cơ quan, tổ chức, 06 bộ máy tính, 07 máy in màu, 01 máy scan, 01 máy ép plastic, 01 máy khắc dấu, hơn 6000 phôi bằng giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại. Qua điều tra ban đầu, Ban chuyên án xác định, từ năm 2021 đến nay nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền 14,3 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố 24 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Với chiến công xuất sắc, Công an TP.Hà Tĩnh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng, đánh giá cao.

Được biết đến nay, liên quan đường dây này, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố 24 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can.

Đại tá Lê Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh tặng hoa, khen thưởng Ban chuyên án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hàng nghìn chiếc bằng giả do đường dây này sản xuất đã “đi về đâu”?, đặc biệt là các văn bằng, chứng chỉ trong lĩnh vực giáo dục và Y tế.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn