Gói thầu xây trường 16 tỷ tại Diễn Châu, Nghệ An: Có hay không tiêu chí hạn chế cạnh tranh?

Theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD, công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non là công trình cấp III với mọi quy mô.

Gói thầu nêu trên có giá 16,295 tỷ đồng, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 16/1 - 5/2/2025. Trước thời điểm đóng thầu, một nhà thầu đã có văn bản kiến nghị Bên mời thầu sửa đổi một số tiêu chí.

Cụ thể, HSMT yêu cầu, từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 1 công trình có loại kết cấu công trình dân dụng, cấp II, giá trị 7,17 tỷ đồng với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ; 1 công trình có loại kết cấu công trình dân dụng (có hạng mục phòng cháy chữa cháy), cấp II, giá trị là 980 triệu đồng với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu công trình tương tự là công trình dân dụng cấp II, nhưng dẫn chiếu Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì công trình giáo dục, đào tạo (nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non) là công trình cấp III với mọi quy mô. Do đó, nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ lý do yêu cầu cấp công trình là cấp II (cao hơn so với quy định).

Về nhân sự chủ chốt, HSMT yêu cầu nhân sự chỉ huy trưởng ngoài việc có bằng tốt nghiệp đại học, văn bản xác nhận về việc từng đảm nhận chức vụ chỉ huy trưởng của 1 công trình tương tự, còn phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp, hạng II trở lên còn hiệu lực.

Nhà thầu nêu quan điểm, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, nhân sự chỉ huy trưởng công trình hạng II cần có trình độ đại học, có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 4 năm trở lên, đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III. Pháp luật về xây dựng không yêu cầu nhân sự này phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình. Do đó, nhà thầu đề nghị Bên mời thầu sửa đổi tiêu chí không đúng quy định nêu trên, không để hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Tới 16 giờ ngày 7/2/2025, Bên mời thầu chưa có văn bản phản hồi.

Chuyên gia đấu thầu cho biết, theo quy định tại Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT, cấp công trình được xác định căn cứ theo quyết định phê duyệt dự án/thiết kế. Trường hợp quyết định của cấp có thẩm quyền là công trình cấp II thì HSMT sẽ đưa ra tiêu chí theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về xây dựng - Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD, công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non là công trình cấp III với mọi quy mô nên Chủ đầu tư, Bên mời thầu, cấp có thẩm quyền cần làm rõ căn cứ đưa ra tiêu chí công trình cấp II.

Theo biên bản mở thầu, Gói thầu có sự tham dự của 1 nhà thầu, đó là Liên danh Công ty TNHH Tiến Đạt - Công ty TNHH Nam Phương Phát với giá dự thầu 16,215 tỷ đồng. Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH Tiến Đạt trúng 8 gói thầu xây lắp do UBND xã Diễn Phúc làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Với quy định “chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình” của nhân sự chỉ huy trưởng, quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 đã có thay đổi so với Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Bên mời thầu cần rà soát các quy định mới để đưa ra tiêu chí đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

Theo chuyên gia đấu thầu, dẫn chiếu điểm e khoản 1 Phụ lục 10 (một số nội dung của HSMT dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu) của Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT, việc quy định các tiêu chí mà pháp luật quản lý ngành không yêu cầu như: giấy phép hành nghề, giấy xác nhận đối tác và các yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận mà pháp luật quản lý ngành không quy định là hành vi hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Căn cứ khoản 2 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu dẫn đến nội dung của HSMT bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu.

