Tai nạn xe buýt kinh hoàng ở Mexico khiến 41 người chết

Chiếc xe buýt chỉ còn trơ trọi khung kim loại sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: REUTERS

Một vụ tai nạn nghiêm trọng diễn ra ở miền nam Mexico vào rạng sáng 8-2 đã khiến 41 người thiệt mạng, Hãng tin Reuters ngày 9-2 trích dẫn tuyên bố của chính quyền bang Tabasco (Mexico), đồng thời cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Chiếc xe buýt chở theo 48 hành khách đã xảy ra va chạm với xe tải, khiến 38 hành khách và hai tài xế xe buýt thiệt mạng. Chính quyền địa phương cũng xác nhận rằng tài xế xe tải đã thiệt mạng.

Vụ va chạm xảy ra gần Escárcega, thuộc bang Campeche ở miền nam Mexico, cách thủ đô Mexico khoảng 1.000km.

Theo bài đăng trên Facebook của công ty vận hành xe buýt Tours Acosta, đơn vị vận hành chiếc xe buýt gặp nạn, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h45 sáng ngày 8-2 (theo giờ địa phương) khi đang di chuyển từ Cancun đến Tabasco.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xe buýt hoàn toàn bị thiêu rụi sau va chạm, chỉ còn lại bộ khung kim loại trơ trọi. Nguồn tin từ chính quyền Tabasco cho biết cho tới thời điểm hiện tại, chỉ mới xác định được danh tính của 18 nạn nhân. Vẫn còn rất nhiều thi thể chưa được tìm thấy.

"Chúng tôi vô cùng tiếc thương về vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 8-2", thống đốc bang Tabasco, ông Javier May, chia sẻ trên mạng xã hội X.

"Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền liên bang và bang Campeche để điều tra vụ việc", ông cho biết thêm.

Nhà điều hành xe buýt Tours Acosta đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về vụ tai nạn trong một bài đăng trên Facebook, đồng thời cho biết họ đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc, khẳng định xe buýt đã di chuyển đúng giới hạn tốc độ được phép.

Hội đồng địa phương Palacio Municipal de Comalcalco đã cam kết hỗ trợ việc đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ