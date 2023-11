Giám sát việc chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Trường Đại học Vinh

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Vinh

Kết quả giám sát cho thấy, trong thời gian qua, Đảng ủy Trường Đại học Vinh đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; đồng thời đã cụ thể hóa bằng các chương trình làm việc toàn khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường; xây dựng các nhóm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh trường học; đưa nội dung giảng dạy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình dạy học ở các cấp học trong Nhà trường. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các thông tin xấu độc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Vinh cũng đã chỉ đạo Ban Biên tập Tạp chí Khoa học, Ban biên tập trang thông tin điện tử, Nhà xuất bản Đại học Vinh viết, đăng tải, xuất bản các bài viết chính luận và xuất bản phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời cung cấp thông tin chính thống trước các vấn đề dư luận quan tâm.

Chỉ đạo xây dựng các mô hình giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả cao như: Diễn đàn “Đảng với thanh niên, Thanh niên với Đảng”; Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức chiếu phim chính trị cho Đoàn viên thanh niên; “Gặp mặt, tuyên dương Điển hình sinh viên Tôn giáo”; Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay và Songkran cho lưu học sinh Lào, Thái Lan...

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn trong triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW như: Nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW chưa phong phú, đa dạng; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh, sinh viên - nguồn nhân lực, trí thức chất lượng cao tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị Đảng ủy Nhà trường sớm chỉ đạo khắc phục những hạn chế do Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; huy động, giao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường tham gia tích cực, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh chính trị tư tưởng trong toàn tỉnh và góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đưa Trường Đại học Vinh ngày càng phát triển, xứng tầm với bề dày truyền thống và danh hiệu Nhà trường trong thời gian qua.

Tác giả: Sỹ Thành

Nguồn tin: nghean.gov.vn